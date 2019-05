Pamela Prati news matrimonio: Mark Caltagirone telefona a Live-Non è la d’Urso

Marco Caltagirone è uscito allo scoperto, o almeno parzialmente. Il fidanzato e promesso sposo di Pamela Prati è intervenuto telefonicamente nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso di mercoledì 1 maggio. L’uomo è intervenuto in collegamento a seguito del talk dedicato alle nozze dell’ex star del Bagaglino. Marco, per la prima volta in un programma tv seppur non visivamente, si è detto del tutto stranito e contrariato da quello che sta accadendo da settimane sul suo matrimonio. Soprattutto perché a soffrirne sono in tanti, a partire da Pamela Prati, che di recente ha avuto addirittura un malore.

Perché Marco Caltagirone non vuole apparire pubblicamente

“Non mi va di apparire”, ha dichiarato Marco Caltagirone a Live-Non è la d’Urso. E quando Barbarella gli ha chiesto il motivo per il quale non sia ancora uscito allo scoperto per difendere Pamela Prati, l’uomo ha ammesso: “Non posso farmi vedere da nessuna parte, ho un contratto da rispettare. Non mi va di apparire e in questo momento non posso apparire”. Caltagirone ha fatto riferimento all’esclusiva firmata con Verissimo, l’unica trasmissione televisiva che trasmetterà il matrimonio di Pamela Prati. Matrimonio, tra l’altro, fissato per il prossimo 8 maggio. “Il matrimonio ci sarà. Non l’ho sposata privatamente perché Pamela fa parte di questo mondo e vuole condividere la sua gioia”, ha sottolineato Marco.

Marco Caltagirone e il premio ritirato in Albania tempo fa

Marco Caltagirone, che ha puntualizzato di trovarsi in Italia al momento, si è detto amareggiato per l’intera vicenda. “Mi ha fatto male vedere ferite le persone a cui voglio bene”, ha ribadito l’imprenditore. E sul premio ritirato in Albania, sul quale sono stati sollevati alcuni dubbi, Mark ha chiarito: “Di questa cosa preferisco parlarne quando sarò da te in studio (riferito a Barbara d’Urso, ndr)”.