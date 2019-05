Verissimo smentisce le affermazioni di Eliana Michelazzo: il comunicato

Eliana Michelazzo e il matrimonio di Pamela Prati: Verissimo fa chiarezza

Silvia Toffanin è andata ufficialmente in ferie ma la redazione di Verissimo continua ad aggiornare il suo pubblico attraverso i social. E sui profili Facebook e Instagram chi lavora dietro le quinte del programma ha voluto fare chiarezza circa le ultime affermazioni di Eliana Michelazzo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi agente di spettacolo e imprenditrice, ha voluto dire la sua sul patto di riservatezza firmato nei mesi scorsi con Pamela Prati e Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela. Eliana ha ribadito sia a Live-Non è la d’Urso sia sui social network che quel documento serviva a tutelare la sua agenzia, la Aicos Management, per via dell’esclusiva pattuita con la trasmissione di Canale 5.

Eliana Michelazzo: le parole sul patto di riservatezza

“Tengo a precisare che l’accordo di riservatezza, firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo, è nato ed stato proposto da me per tutelare l’agenzia, che avendo un contratto di esclusiva con Verissimo, non poteva mostrare foto, rilasciare interviste o semplicemente parlare in altre trasmissioni del matrimonio. Solo ed esclusivamente per questo è stato sottoscritto un patto di riservatezza tra noi! Per nessun’altra ragione”, ha scritto Eliana Michelazzo in una storia di Instagram.

La redazione di Verissimo replica alle parole di Eliana

Pronta la replica di Verissimo: “Ci troviamo a dover smentire una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse sui social in merito all’esclusiva di Verissimo. Come già ribadito più volte in trasmissione l’esclusiva riguardava solo e solamente le immagini del matrimonio, non altro“. Il programma di Silvia Toffanin aveva già ribadito lo stesso concetto qualche settimana fa, dopo la telefonata di Mark Caltagirone a Barbara d’Urso.