Verissimo, Silvia Toffanin insistente su Kumo: la reazione di Martina

Martina Giovannini, fresca di eliminazione ad Amici di Maria De Filippi, è stata ospite nello studio di Verissimo dove la padrona di casa Silvia Toffanin ha deciso di giocare il ruolo di detective ‘sentimentale’, torchiando la giovane cantante sul rapporto con un altro allievo della popolare scuola di Canale Cinque, vale a dire Kumo. Nel talent, a un certo punto, si è pensato che i due artisti stessero per mettersi assieme. Tra di loro infatti sembrò che si fosse creato un particolare feeling. In effetti qualcosa di particolare si è manifestato, ma non con i fattori necessari in grado di far sbocciare una love story.

“In casetta hai creato della amicizie speciali. Adesso ti mostro delle immagini che ho preparato”. Così Silvia Toffanin nel lanciare una clip. Una sorta di spassoso trabocchetto visto che nel filmato non sono state mostrate le amicizie speciali, ma solamente l’amicizia speciale con Kumo. Dopo la messa in onda delle immagini tenere, Martina ha commentato con il sorriso: “Ho subito risentito Kumo uscita da Amici. Lui è proprio un amico, c’è sempre stato nei momenti del bisogno. E pensare che all’inizio non abbiamo legato. Da gennaio in poi ci siamo avvicinati molto”.

La conduttrice veneta, non paga della spiegazione, ha chiesto senza troppo girarci attorno se il ballerino le interessa come fidanzato. “No, non così”, ha replicato ridendo la giovane. “Sicura sicura?”, ha incalzato la Toffanin. “Sì sì, sicura. Ci siamo trovati molto a livello caratteriale…”. “Quindi è una bella amicizia?”, ha insistito la conduttrice che è poi rimasta in silenzio attendendo un’altra replica dell’ospite che, però, per un po’ di imbarazzo, è stata zitta ed ha solamente riso. “Non ho detto niente, sei tu che ridi”. “No, comunque no”, ha infine chiosato la cantante. Con Kumo nessuna love story!

Cosa aveva detto Kumo a Verissimo

La stessa versione di Martina l’ha fornita Kumo a Verissimo qualche settimana fa. Anche il danzatore aveva chiarito di aver creato una bella amicizia con la Giovannini ma che non c’era in corso una storia d’amore: “Io sono entrato fidanzato ad Amici, ma mi sono lasciato e con Martina nulla…le voglio un sacco di bene”.