Verissimo, Shakira: “Sono sola e sto bene”, nessun cenno a Pique

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 24 marzo, superospite di Silvia Toffanin è stata la cantante colombiana Shakira. La sua intervista era attesissima dai fan e se ne parlava dal momento in cui era stata annunciata. L’artista si è collegata con l’Italia per parlare del suo ultimo album in uscita Las Mujeres Ya No Lloran, tradotto in italiano Le donne non piangono più. Shakira ha raccontato come sono nate le canzoni del disco, parlando poi anche di una sua rinascita grazie proprio alla musica che le ha permesso di trasformare il suo dolore in forza. La cantante è attualmente single ma felice e ha glissato sul suo ex Pique.

L’intervista tra la conduttrice Silvia Toffanin e la popstar è iniziata proprio con la presentazione del suo ultimo lavoro. Questo quanto raccontato in merito al disco:

Sono molto felice di questo nuovo album perché è un progetto al quale ho lavorato per molti mesi e adesso che è uscito mi rendo conto che non rappresenta solo me ma tante altre donne. Io parlo di diverse vicissitudini in questo cd e penso che ora, con la mia musica, io possa accompagnare anche altre persone. Scrivere questo album mi ha aiutato molto, la musica ha una funzione terapeutica ci permette di metabolizzare le emozioni, sono riuscita a trasformare il dolore in forza, la frustrazione in qualcosa di bello. Ecco perché dico che le mie lacrime sono diventate diamanti.

Shakira ha spiegato come si sia avvicinata alla musica ed alla danza fin da piccolissima, incitata proprio dalla sua mamma. Ha poi parlato della collaborazione con un’altra cantante, Cardi B.

Molto spazio nel corso dell’intervista è stato dedicato anche alla sua famiglia. Ha raccontato dell’incidente occorso al padre e di come abbia attraversato un periodo particolarmente difficile sia per lo stato di salute di quest’ultimo che per il dispiacere della fine della sua relazione. La colombiana si è poi soffermata sui suoi due figli, Milan e Sasha, mentre ha glissato su Pique, non citandolo affatto. Ha difatti preferito parlare della sua musica e dei suoi bambini.

In merito a questi ultimi, che ha definito come la cosa più importante nella sua vita, ha affermato:

Sono la mia grande ispirazione. Sono una mamma chioccia e molto attenta, voglio sempre sapere cosa fanno ma sono anche una mamma professoressa o segretaria, anche autista e bodyguard. Con loro ho un rapporto molto sereno e sincero, parliamo tanto e ci diciamo tutto, non esistono bugie. Ai miei bambini auguro che siano felici e che credano in se stessi, che non abbiano mai paura di esprimersi. Che siano persone per bene.

Silvia le ha poi chiesto se è attualmente single.

La risposta è stata:

Se devo essere sincera in questo momento sono sola. Così mi sento. Ho bisogno di stare sola in questo momento, ho bisogno di occuparmi dei miei figli e di vegliare su di loro. Ho tanti progetti sui quali mi voglio concentrare, voglio tornare sul palcoscenico, andare in tour, ritrovare il mio pubblico ed essere me stessa.

Stando alle sue parole la cantante è tornata più forte di prima ed è felice così.