Verissimo scodella i tradimenti di Filiberto? La reazione del principe

Il matrimonio tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau resiste, nonostante tutto e tutti. E, forse, nonostante i tradimenti. Lo scorso luglio il magazine Diva e Donna ha scodellato una foto che in cui si vede Emanuele baciare sulla bocca Nadia Lanfranconi, cantante italiana, nonché ex fidanzata di Mel Gibson. Si è quindi pensato che le nozze con Clotilde fossero giunte al capolinea. E invece non è così.

Nel corso della puntata di Verissimo in onda il 17 settembre, l’ex giurato di Amici ha spiegato che con la Courau c’è ancora un sentimento molto forte e che non c’è stata alcuna rottura. Silvia Toffanin ha però scoperchiato la questione tradimenti, facendo, in modo indiretto ma evidente, riferimento alle foto relative a Nadia Lanfranconi. Il Principe non ha smentito di aver tradito, ma nemmeno confermato. Certo la mancata smentita lascia presupporre che forse qualche ‘marachella’ sentimentale ci sia stata.

“Vi si vede poco insieme”, ha sottolineato la Toffanin. “Ci vediamo poco ultimamente perché Clotilde ha fatto un anno di turné in giro per la Francia”, la replica di Filiberto. La conduttrice ha voluto andare più a fondo: “I giornali ricamano, ti ritraggono in compagnia di qualche amica…”. L’amica a cui è stato fatto riferimento è naturalmente Nadia Lanfranconi.

“Fortuna ho amici e amiche, io e Clotilde abbiamo grande fiducia reciproca, certo ci sono stati momenti difficili, in 20 anni di matrimonio inevitabile”, ha dichiarato Emanuele cercando di dribblare la domanda. Poi ha provato a rilanciare: “Tu da quanto tempo stai tu col tuo compagno (Pier Silvio Berlusconi, ndr)?”. “Io faccio le domande a te, comunque 23 anni”, ha tagliato corto la Toffanin. Parola di nuovo a Filiberto.

“Sarai d’accordo con me che dopo 20 anni c’è un rapporto di maturità, fiducia, amore e amicizia. A questo sono arrivato oggi con Clotilde. Perdonerei un tradimento? Sì perché penso che l’amore che c’è al di là di tutto questo è molto più forte di una scappatella”, la chiosa del Principe.

La padrona di casa di Verissimo è tornata all’arrembaggio: “Avete dovuto perdonarvi nella vita?”. “Io chiedo perdono e grazie ogni giorno”, un altro dribbling di Filiberto. “Io lo ho sempre detto che Clotilde è una santa, devo parlarci assieme, senza di te”, la chiusura della Toffanin. Dalla serie, chi ha orecchie per intendere, intenda. Giù il sipario.