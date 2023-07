Emanuele Filiberto bacia una cantante: chi è, finita con la moglie

By

Sembrerebbe essere finito il matrimonio tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau. O, almeno, così si evincerebbe dalle ultime sorprendenti paparazzate che hanno coinvolto Emanuele. Il settimanale Diva e Donna, infatti, ha beccato l’ex giudice di Amici mentre si scambiava un bacio con un’altra donna. Di chi si tratta? Di Nadia Lanfranconi, cantante italiana, nonché ex fidanzata di Mel Gibson. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dato che Emanuele e Clotilde non hanno mai annunciato ufficialmente l’eventuale separazione.

Dunque, non è chiaro se i due si siano effettivamente lasciati o se ci sono altri dettagli di cui non siamo a conoscenza. La situazione, ovviamente, è alquanto dedicata, dato che Emanuele e Clotilde sono sposati da ben 20 anni e insieme condividono due figlie. D’altro canto, però, c’è da dire che le foto scattate da Diva e Donna lasciano poco spazio a dubbi.

La storia tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau

Quest’anno, Clotilde Courau e Emanuele Filiberto di Savoia avrebbero festeggiato 20 anni di matrimonio. La coppia si è sposata il 25 settembre 2003 a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, già luogo del matrimonio del bisnonno paterno. Pochi mesi dopo, il 28 dicembre 2003, è nata a Ginevra la loro primogenita Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, nominata dal nonno principessa di Savoia, dopo il 28 dicembre 2019 principessa di Carignano, marchesa d’Invrea.

Il 16 agosto 2006, sempre a Ginevra, è nata la loro seconda figlia, Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, anch’ella nominata dal nonno principessa di Savoia, dopo 28 dicembre 2019 principessa di Chieri, contessa di Salemi. Clotilde e le figlie risiedono a Monte Carlo, mentre Emanuele Filiberto è sempre stato costantemente in viaggio per i vari impegni lavorativi, il che li ha portati a vivere vari periodi separati.

Sia Emanuele che Clotilde avevano ammesso di aver vissuto alti e bassi nella loro relazione, per questo da tempo circolavano voci di crisi. Tuttavia, questi gossip erano stati prontamente smentiti dal principe. In un’intervista rilasciata a Verissimo nel dicembre del 2022 aveva dichiarato che il suo matrimonio si trovava in un momento molto “stabile” e che avrebbe risposato subito la moglie. Adesso, però, le cose sembrerebbero essere radicalmente cambiate e al fianco di Emanuele pare esserci una nuova donna.