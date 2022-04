Emanuele Filiberto di Savoia, intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, ha fatto chiarezza sulla sua situazione matrimoniale dopo che nei mesi scorsi, a fine settembre 2021, era stata al centro del gossip del Bel Paese. Più precisamente era circolata la voce che voleva il principe in profonda crisi con la moglie Clotilde Corau, attrice 53enne francese. Il giurato di Amici di Maria De Filippi ha spiegato che il legame con Clotilde è forte e che non c’è stata alcuna rottura. Inoltre ha dato una risposta che ha provocato un certo stupore nella conduttrice.

“A che punto è il vostro matrimonio?”, ha chiesto Silvia Toffanin, ricordando gli spifferi relativi alla presunta crisi. “Tra noi non ci sono segreti, parliamo molto, ci capiamo. Lei vive molto a Parigi, io a Montecarlo e spesso sono in Italia. Ma abbiamo un grande amore e un forte dialogo. Crisi? I giornali raccontano un fracco di stupidaggini”.

Emanuele Filiberto ha aggiunto: “Non vivendo in Italia evito tutti questi scandaletti. Io tengo per me il mio mondo. Sono rari i gossip su di me, perché non ce ne sono e ce ne sono pochi. E quelli che ci sono non li becca la stampa italiana o non mi faccio beccare”. La Toffanin è rimasta alquanto sorpresa dalla dichiarazione. “Ah!”, ha chiosato, con ogni probabilità pensando ciò a cui hanno pensato tutti, vale a dire: “Quali sono i gossip che non lo hanno pizzicato?”. Chissà…

“Ecco l’importante è proteggersi, perché tutte queste cose possono rovinare le coppie e le famiglie. Ho sempre voluto rimanere anonimo il più possibile”, ha poi spiegato il principe, aggiungendo di essere parecchio orgoglioso delle sue due figlie.

Emanuele Filiberto di Savoia: le tappe d’amore con la moglie Clotilde Corau

Clotilde ed Emanuele si sono sposati il 25 settembre 2003 a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, già luogo del matrimonio del bisnonno paterno. Pochi mesi dopo, più precisamente il 28 dicembre 2003, la coppia ha accolto la sua primogenita Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, nata a Ginevra e nominata dal nonno principessa di Savoia, dopo il 28 dicembre 2019 principessa di Carignano, marchesa d’Invrea.

Il 16 agosto 2006, sempre a Ginevra, è nata la seconda figlia di Clotilde e del principe, Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, anch’ella nominata dal nonno principessa di Savoia, dopo 28 dicembre 2019 principessa di Chieri, contessa di Salemi.

Attualmente la famiglia dimora a Monte Carlo, nel principato di Monaco, con parentesi ad Umbertide, in provincia di Perugia. Non di rado però Emanuele e Clotilde, per gli svariati impegni professionali in agenda, trascorrono del tempo distanti. Lei, lavorando spesso a produzioni cinematografiche francesi, vola spesso a Parigi mentre il principe si sposta con frequenza tra l’Italia e Monaco.

Clotilde Corau: “Amo profondamente Emanuele”

In una recente intervista rilasciata al magazine Oggi, è stata Clotilde a smentire le voci di rottura sul suo matrimonio. “Con Emanuele – ha sottolineato – siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta”.

L’attrice transalpina ha aggiunto: “Chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene… L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita!”.