Emanuele Filiberto, parla la moglie Clotilde: “Tutta la verità sulla crisi”

Clotilde Courau ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Oggi per fare chiarezza, una volta per tutte, sulle ricorrenti voci di divorzio con il marito Emanuele Filiberto. Marito e moglie dal 2003 il membro della famiglia Savoia e l’interprete francese vengono dati di continuo in crisi. Ma la realtà sembra essere un’altra…

“Io ed Emanuele continuiamo ad amarci. E sarà così per la vita”, ha sentenziato Clotilde Courau alla rivista di attualità, costume e gossip.

L’attrice 52enne ha aggiunto:

“Con Emanuele siamo diversi profondamente, ma allo stesso tempo siamo sinceramente uniti. Abbiamo due figlie stupende e siamo una famiglia. Aiutarle a costruire un futuro è importantissimo per noi due. La vita non è una favola, ma una lotta. E chi come noi vive nella realtà lo sa molto bene…”

Le nuove dichiarazioni della moglie di Emanuele Filiberto

Clotilde Courau ha aggiunto al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 9 settembre:

“L’amore in fondo è un continuo costruire attraverso il dialogo aperto, l’empatia, il dedicarsi reciprocamente, anche attraverso le differenze… Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita”

La coppia ha avuto due eredi Vittoria e Luisa, che oggi hanno rispettivamente 17 e 14 anni. Dunque il matrimonio tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau gode di buona salute nonostante i gossip e le malelingue.

Le parole di Emanuele Filiberto

Anche Emenauele Filiberto ha sempre professato in pubblico grande amore per Clotilde Courau. I due non trascorrono tanto tempo insieme a causa dei rispettivi impegni di lavoro in giro per il mondo ma sono molto uniti e affiatati.

Grazie alla moglie Emanuele ha inoltre scoperto di avere un tumore al naso: un dramma che ha cambiato la vita del Principe. Dopo aver perso la voce Filiberto, su consiglio di Clotilde Courau, si è sottoposto ad una visita specializzata che l’ha portato a scoprire del cancro benigno che è poi riuscito a sconfiggere.

Non è stata però una passeggiata: il tumore si è presentato per ben tre volte ed Emanuele Filiberto è stato costretto ad entrare in sala operatoria svariate volte. Una battaglia complicata che il 49enne è riuscito a portare avanti grazie proprio al supporto della moglie, delle figlie e della famiglia.

Cosa fa oggi Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto oggi si divide tra il mondo dello spettacolo e l’imprenditoria. L’ultima apparizione televisiva risale alla primavera 2021, quando è stato uno dei giudici di Amici di Maria De Filippi. Proposta arrivata dopo la partecipazione ad Amici Celebrities nel 2019. Allo stesso tempo Emanuele porta avanti diverse attività nel campo della ristorazione dislocate tra l’Italie e gli Stati Uniti.