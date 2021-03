Verissimo, Scardina incalzato su Leotta e Yaman: le confessioni del pugile

Daniele Scardina a ruota libera da Silvia Toffanin, che lo ha intervistato nel corso della puntata di Verissimo, andata in onda sabato 27 marzo. Il pugile ha ripercorso le tappe della sua vita e della sua carriera. Da Rozzano, periferia di Milano in cui è nato (seppur ha origini siciliane), a Miami (città in cui passa molto tempo durante l’anno), il percorso è stato lungo, complesso ma soddisfacente. Il primo pugno King Toretto (nome sportivo di Scardina) lo ha tirato a 8 anni. Da allora la boxe è stata il suo motivo di vita. Oggi è uno dei più quotati pugili del mondo. Tanto sport, ma anche tanto amore. In particolare quello per l’amata mamma. “Il mio eroe”, ha chiosato, riferendosi al genitore. Si è passati poi al capitolo sentimentale e, quindi, a Diletta Leotta.

La padrona di casa di Verissimo, sul finire della chiacchierata, ha stuzzicato Daniele sul tema amoroso. “Sono super focalizzato su di me e sul mio cammino, sul mio percorso. E quello che sto dando alle persone”, ha dichiarato, aggiungendo di essere single attualmente. La Toffanin però ha voluto sapere qualcosa di più sulla ‘rumorosissima’ love story che ha condiviso con Diletta Leotta, oggi alle prese con un’altra relazione da copertina, quella con Can Yaman, star turca di DayDreamer – Le ali del sogno.

“Una storia bellissima, eravamo complici in tutto. Eravamo veri, era una storia vera. Un bel periodo, ero innamorato”, ha confidato King Toretto. Da capire se la doppia sottolineatura sul “vero” relativo alla love story con la bionda catanese sia cascata casualmente oppure se sia una frecciatina velata a quel che Diletta sta vivendo con Yaman (in molti sono convinti che il rapporto sia sbocciato per visibilità e non sia genuino fino in fondo). Fatto sta che poi Scardina ha speso parole dolci per l’ex compagna: “Non ci sentiamo più, però le voglio bene, la rispetto tanto per la grande donna che è”. Adesso è fidanzata, le ricorda la Toffanin. “Spero che sia felice”, la risposta del pugile. Giù il sipario!

Diletta Leotta e Can Yaman, i dubbi sulla coppia

La conduttrice di Dazn e il divo turco si frequentano da settimane. Una relazione che ha spaccato gli affezionati alla cronaca rosa: c’è chi assicura che la storia sia vera e chi invece è convinto che sia stata imbastita solo per un ritorno di visibilità. Il tempo darà tutte le risposte…