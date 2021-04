Verissimo, Rosa di Amici: confidenze su Deddy. Celentano? È andata oltre”

Emozioni a Verissimo per Rosa Di Grazia, ex allieva dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Per quel che riguarda il suo percorso nel talent show, il destino è stato alquanto diabolico con lei mettendola a confronto con il fidanzato Deddy: una sfida vinta dal giovanotto che inevitabilmente ha provocato l’eliminazione dalla scuola della sua dolce metà. Duellanti in gara ma unitissimi nella vita reale: lo ripete come un mantra la Di Grazia che innanzi a Silvia Toffanin ha ribadito una volta di più quanto il suo sentimento per il ragazzo sia solido e rigoglioso. Oltre all’amore ha speso delle parole sulla professoressa Alessandra Celentano, che durante il suo cammino nel programma l’ha criticata a più riprese.

La padrona di casa ha ricordato a Rosa quanto manchi a Deddy. “Vediamo quanto può resistere…”, la risposta sorridente della danzatrice, che è poi tornata sulla sua eliminazione, parlando di una “uscita traumatica”, ma anche di una “esperienza unica e fantastica”. “Però sono stata felice e fiera che Deddy sia rimasto. Sono tanto innamorata”, ha aggiunto. E pensare che all’inizio il legame tra i due ballerini ha oscillato: “Sì, in principio c’è stato amore e odio, poi…” ha vinto l’amore racconta sempre a Di Grazia, con un sorriso raggiante. A questo punto è stata mandata in onda una clip che ha riassunto la love story con Deddy.

A filmato concluso sono arrivate le lacrime della ragazza, evidentemente commossa. Quindi è tornata sul fidanzato, augurandosi che “esca il più tardi possibile” perché “se lo merita tanto”. Rosa è tutta zucchero e miele: “Lui è genuino, pieno di valori, umile, buono, è speciale. Non è la prima volta che mi innamoro. Però un amore così pieno mai l’ho vissuto”.

Capitolo Alessandra Celentano: nel corso del suo viaggio ad Amici di Maria De Filippi, Rosa ha dovuto affrontare più volte le critiche della professoressa. Silvia Toffanin lo ha ricordato parlando di “severità” e “rigore” imposti dall’insegnante di danza. Cosa ne pensa la Di Grazia? “Mi serviranno i suoi giudizi. Ho molta stima per lei, è una professionista”, ha risposto, salvo poi aggiungere che in certe situazioni la Celentano è “andata oltre”. “Ci sono modi e parole, ecco”, puntualizza la giovane che conclude: “Se ce l’avessi di fronte? La ringrazierei, le critiche le vedo come opinioni costruttive, per crescere e migliorarmi. Comunque non si può piacere a tutti, sarà sempre così”.