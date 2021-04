Amici 2021, Rosa ha finito la pazienza: lo sfogo contro le critiche (video)

Rosa Di Grazia, allieva di Amici di Maria De Filippi eliminata dal talent pochi giorni fa, si è resa protagonista di uno sfogo sui social, invitando gli haters ad andare a ronzare altrove. La ragazza, che nel programma di Canale Cinque ha dovuto soccombere gareggiando contro il suo fidanzato Deddy, non ha trovato gli apprezzamenti della maestra Alessandra Celentano. Non solo: anche diversi utenti web l’hanno attaccata, alcuni dei quali con degli insulti. Qualcuno è giunto persino ad augurarle la morte, facendo perdere la pazienza alla giovane. Così la danzatrice ha consegnato un video piccato di replica verso tutti coloro che non smettono di denigrarla gratuitamente.

Prima di rispondere alle malelingue Rosa ha ringraziato i fan che la sostengono e che la incitano ogni giorno. Poi è passata a ‘cantarle’ agli haters. “Non mi sfugge nulla. Ho letto dei messaggini dove mi si augura la morte. Io vorrei dire che sono una semplice ragazza di vent’anni e non credo di aver fatto nulla di male a nessuno”, spiega la giovane che rimarca una volta di più che non ha alcuna colpa se non quella di aver partecipato ad un programma televisivo per “inseguire un sogno, ossia danzare”.

La ballerina ha quindi parlato, sempre in riferimento ai detrattori maleducati, di “gente frustrata dalla vita e infelice”. Quindi l’invito a “farsi una lavata di coscienza”. A questo punto la 20enne ha provato anche a stimolare una prospettiva differente, chiedendo, a coloro che sputano tanto odio, se farebbero lo stesso se ci fosse un loro “figlio, un loro parente, una persona cara, un cugino o una nipote” al posto suo.

Rosa ha concluso ricordando che non tutte le persone “sono come Rosa” perché alcune ragazze possono trovarsi nella stessa situazione, “ma sono più fragili”. “Questa gente lascia il tempo che trova. sorridetegli in faccia”, la chiosa finale.

Rosa Di Grazia risponde ai commenti negativi su di lei (parte 1) #Amici20 pic.twitter.com/uUH6BUhkid — disagiotv (@disagio_tv) April 14, 2021

Rosa Di Grazia risponde ai commenti negativi su di lei (parte 2) #Amici20 pic.twitter.com/Xn06HIR7G0 — disagiotv (@disagio_tv) April 14, 2021

La questione degli insulti web ha investito di recente un altro volto femminile del talent show di Maria De Filippi, Martina Miliddi. La questione ha provocato un can can social molto rumoroso. Ad intervenire sul tema è stato anche Valentin Alexandru, ex allievo del programma. Il danzatore ha espresso un concetto molto simile a quello veicolato da Rosa Di Grazia, invitando i telespettatori a considerare che in gioco c’è la vita di giovani persone che altro non fanno che rincorrere un sogno.

L’intervento di Valentin è giunto a stretto giro della diretta di sabato scorso del serale di Amici.