Amici, Valentin piomba sul ‘caso’ Martina: il post fiume dell’ex allievo

Martina Miliddi, danzatrice di Amici di Maria De Filippi, continua a far discutere. Dopo la puntata andata in onda sabato 10 aprile 2021, si sono sprecati i commenti su di lei. Sui social in molti affermano che la ragazza dovrebbe essere eliminata. In trasmissione è dello stesso avviso Alessandra Celentano. Nelle scorse ore su Martina si è pronunciata con un parere per nulla tenero anche Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le Stelle. A stretto giro dalla britannica, anche Valentin Alexandru ha detto la sua, esprimendosi con un post fiume su Instagram.

L’ex allievo di Amici ha esordito dicendo che in molti gli hanno domandato un’opinione su Martina. Da qui la sua risposta. “Quello che voglio dire è che non tutte le persone riescono a staccarsi dal mal giudizio della gente, non tutte le persone riescono a focalizzarsi di più sulle cose positive”, dichiara Valentin, ricordando che anche lui è stato spesso criticato lungo il suo percorso nel talent. Spazio quindi alla Miliddi, sulla quale si è scatenata una tempesta di critiche.

Per quanto riguarda Martina, assicura di non conoscerla personalmente né di averla mai vista di persona, nemmeno nel mondo della danza. “Comunque – dice il ballerino – non voglio fare l’avvocato di nessuno però vedo un sacco di gente che parla male di lei, gente che butta dei giudizi a caso, gente che veramente non sa niente di ballo, ma anche gente che è esperta”.

Valentin sottolinea che ora in molti parlano “male di lei” e che si continua a fare “comparazioni tra x e y senza pensare che alla fine è solo una ragazza di 20 anni. Una ragazza che sicuramente ha fatto un sacco di sacrifici fino ad ora e una ragazza che vuole soltanto crescere nella vita come tutti noi”.

Largo quindi ad alcune specifiche su come funziona la scuola di Amici. Alexandru ricorda che Martina “può solo ballare quello che le viene assegnato” e che non crede che “sia colpa sua se in ogni coreografia di samba ha sempre all’inizio i giri con la solita diagonale”.

Il concetto viene ribadito ulteriormente: “Ripeto, lei può fare solo quello che le viene assegnato. Ci sono tanti ballerini famosi di latino nella televisione che sanno ‘solo camminare’ invece di ballare. O ballerini famosi che in ogni ballo stanno con il sedere sempre indietro e che fanno tanti e tanti altri sbagli tecnici inaccettabili”.

A questo punto Valentin si domanda: “Di loro perché non si dice niente? Perché la gente esperta non commenta niente?”. Il danzatore torna alla carica, prendendosela con coloro che hanno criticato in modo feroce la Miliddi, ossia una “ragazza indifesa all’inizio della sua carriera”.

Valentin invita poi a vedere la vicenda da un’altra ottica, consigliando a chi attacca Martina a pensare se al posto suo ci fosse “vostra figlia, vostra sorella o una persona a cui tenete tanto… così pensate di aiutare? Così la fate crescere?”.

“Pensate – aggiunge – che questa ragazza quando uscirà dal programma potrà avere uno shock o addirittura entrare in depressione per quello che le viene detto e anche smettere di ballare”.

Alexandru sostiene una volta di più di essere certo che i giovani non si aiutano nel modo in cui si sta criticando la Miliddi. Inoltre afferma che una ballerina di Amici non debba essere “giudicata in questo modo soltanto per il fatto che è rimasta ancora in gara”. Anche perché, sottolinea, “questo non dipende da lei“, che può solo percorrere una strada sperando di andare il più lontano possibile.

Infine il danzatore dichiara che non bisogna dire che per forza una giovane balla bene, se non lo si pensa. Però “ognuno di noi deve stare attento a come si esprime perché alla fine stiamo parlando di una ragazza che vuole solo crescere. Aiutatela e supportatela, nel bene e nel male. Penso che così si debba fare con tutti e non solo con lei”.

Il post fiume di Alexandru è stato preso d’assalto su Instagram, collezionando nel giro di poche ore oltre 8mila like e centinaia di commenti.