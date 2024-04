Verissimo, Romina Power: sfondoni su nipote e Albano, figlia la gela

Poteva mai Verissimo di privarsi di un’ospitata della famiglia Carrisi nel finale di stagione? Naturalmente no. E infatti in studio, nella puntata in onda domenica 14 aprile, sono sbarcati mamma Romina Power e i suoi due figli Romina e Yari Carrisi (assente Crisel che da anni abita all’estero). Particolarmente frizzante l’ex moglie di Al Bano che si è resa protagonista di un paio di sfondoni non troppo memorabili che hanno creato qualche spassoso imbarazzo nell’intervistatrice Silvia Toffanin.

Si è cominciata la chiacchierata con l’ennesimo racconto della nascita di Axel Lupo, primogenito nato pochi mesi fa da Romina Carrisi. La giovane ha detto di essere felicissima di essere diventata mamma. Anche la nonna è al settimo cielo, “Troppo bello, me lo sto coccolando tanto”, ha confidato la Power. “Che effetto ti fa prendere in braccio il piccolino ora che lei (Romina ndr) è diventata grande?”, ha chiesto la padrona di casa di Verissimo. “Dipende da quanto puzza, sai a volte non sai cosa trovi nel pannolino”, la replica sbilenca della cantante america. Ma che risposta è “dipende da quanto puzza?” E infatti la Toffanin l’ha invitata ad andare oltre con un saggio “cose che non racconterei“.

Finita qui? No. Sempre parlando del piccolo Axel Lupo, la neomamma Romina Carrisi ha spiegato che molti chiamano il bimbo Romino “perché dicono che mi ha staccato la testa”, nel senso che pare che di carattere sembri molto alla giovane. Altro sfondone della Power: “Vero, del padre ha la vita in giù”. Toffanin ha commentato in modo sorpreso: “Ma che ha oggi Romina, è carichissima”.

Dulcis in fundo, delle paroline pronunciate su Al Bano non proprio carine. “Meno male che Yari canta con papà, perché è capitato qualche volta che Al Bano sia rimasto senza voce perché urla, cioè canta fortissimo. Meno male c’era Yari”, ha raccontato l’ex moglie. “Papà sarò contentissimo di sentire queste cose”, l’ha gelata la figlia Romina. “Appunto, io mi dissocio e saluto Al Bano”, la chiosa della conduttrice del rotocalco di Canale Cinque. Amen!