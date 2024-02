Verissimo, Rocio Muñoz Morales ricorda il padre: Toffanin crolla

Puntata ricca di sorprese oggi, sabato 10 febbraio, a Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto diversi ospiti: la figlia di Alain Delon, Anouchka, Matilde Brandi insieme alle figlie Aurora e Sofia e, per la parentesi Terra Amara, gli attori Ibrahim Çelikkol e Ilayda Çevik. Dopodiché, è tornata nel programma di Canale 5 anche Rocio Muñoz Morales. L’attrice spagnola ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato a cuore aperto della perdita del padre, Manuel Muñoz Morales. Dopo una terribile malattia, Manuel si è spento lo scorso giugno.

Rocio ha parlato della sua famiglia e di come stiano affrontando questa nuova fase della vita senza il pilastro su cui tutti si appoggiavano:

Pensavamo ce la facesse. Mia madre ha sofferto tantissimo, hanno vissuto 52 anni di amore immenso. Per lei il vuoto è grande. Lo è anche per me, gigante. Però lei è forte, è molto credente e tutti noi abbiamo deciso di farlo vivere ancora. Io mi vesto con i suoi vestiti, un po’ non mi rassegno al fatto che lui se ne sia andato. È con me.