Rocio Munoz Morales, grave lutto: l’annuncio della morte del padre

È di poche ore fa la notizia circa il terribile lutto che ha colpito l’attrice spagnola Rocío Munoz Morales: il padre, Manuel Munoz Morales, è venuto a mancare nella giornata di oggi, 24 giugno. Stando a quanto affermato dall’attrice spagnola, il padre era malato da tempo.

A diffondere la triste notizia è stata la stessa Rocio Munoz Morales attraverso la pubblicazione di un post sul suo profilo di Instagram. L’attrice era solita condividere con i suo follower le notizie e gli aggiornamenti circa le condizioni di salute del padre e così, ancora una volta, ha voluto rendere partecipi della sua vita i suoi fans, informandoli del triste accaduto. “Por siempre en mi corazón papá. Descansa En Paz”, “Per sempre nel mio cuore, papà. Riposa in pace”: questa la dolce dedica dell’attrice per il genitore scomparso.

La malattia di Manuel Munoz Morales

Era marzo quando Rocio Munoz Morales aveva cercato di raccontare ai suoi fans tutte le difficoltà e le paure che stava affrontando nell’ultimo periodo, da quando il padre aveva scoperto di essere malato e stava lottando tra la vita e la morte. “Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… Ti amo”, aveva scritto l’attrice a corredo di una fotografia postata sui social e che la ritraeva accanto al padre quando ancora era in salute.

Manuel Munoz Morales è sempre stato il primo fan della figlia, come ha lei stessa raccontato nel corso di numerose interviste. Si tratta di una perdita molto importante per l’attrice, che ha deciso di attraversare chiudendosi nel ricordo e nel rispetto della figura del genitore.

La vicinanza di Raoul Bova e i messaggi di cordoglio degli amici

In questo difficile momento al fianco di Rocio Munoz Morales c’è il compagno Raoul Bova, con il quale condivide la sua vita da ben dodici anni e dal quale ha avuto due figlie di nome Luna e Alma. Una figura molto importante per l’attrice, che aveva omaggiato in un lungo post dedicato al padre e pubblicato qualche tempo fa, in occasione della festa del papà: “Non posso dimenticare però il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente insieme alle nostre figlie.”

Tanti anche i messaggi arrivati da personalità note del mondo dello spettacolo. In primis l’attrice Tosca D’Aquino che ha commentato la fotografia con la quale Rocio ha dato il triste annuncio scrivendo “Amore mio, ti sono vicina con tutto il mio cuore!”.