Momento esilarante e goliardico sul finale dell’intervista che Katia Ricciarelli ha concesso a Silvia Toffanin. Nello studio di Verissimo, la cantante lirica, prima di congedarsi, ha voluto esprimere pubblicamente e chiaramente la propria stima nei confronti della conduttrice. Nel concludere la chiacchierata ha pure deciso di fare dell’ironia su Barbara d’Urso, con la Toffanin che è stata al gioco ed ha pure lei simpaticamente spernacchiato la collega al timone di Pomeriggio Cinque.

“Ti ammiro molto – ha detto la Ricciarelli alla presentatrice -, hai grande classe, non ce ne sono come te (di conduttrici, ndr). Dai, ce ne sono poche, non me ne vogliano le altre ma io dico la verità. Veramente. Ora ti faccio una cosa…”. A questo punto la soprano si è toccata il petto e ha bisbigliato “Il mio cuore”. La Toffanin ha subito compreso ed ha a sua volta scherzato: “Il mio cuore è tuo e del tuo pubblico”. La gag improvvisata è stata un chiaro scimmiottamento del modo di salutare di Barbara d’Urso. Naturalmente la questione non è passata inosservata al pubblico che sui social ha prontamente fatto notare l’ironia vistasi a Verissimo.

Katia Ricciarelli, durante l’intervista, è tornata a parlare della sorella e delle sue precarie condizioni di salute. La soprano, già quando partecipò al Grande Fratello Vip, accennò alla questione, spiegando che la congiunta aveva avuto un tracollo fisico e mentale. A Verissimo, nella puntata in onda domenica 5 febbraio, ha reso noti altri dettagli sulla familiare. Attualmente si trova in una Rsa, ma “non c’è più”, ha raccontato l’artista veneta, che ha inoltre ricordato i grandi affetti che le sono vicini, vale a dire l’amica Carla, l’amico Renato (con la Ricciarelli ha un legame amichevole che dura da 40 anni), il nipote, il cognato e appunto la sorella.

“Mia sorella – ha spiegato – è chiusa in una Rsa, vado a vederla ma non c’è, è su una sedia a rotelle ma non c’è. Ogni tanto vedo una luce nei suoi occhi, sembra che capisca qualcosa, ma non so che fare e sorrido. Un gesto mi ha colpito, avevo un capello sul cappotto e lei ha fatto di tutto per tirarmelo via. Un gesto di un affetto che non ti sono neanche spiegare”. “Dai parliamo di cose allegre”, ha chiosato l’ex moglie di Pippo Baudo, volendo cambiare argomento. Silvia Toffanin l’ha subito accontentata ed ha sposato il focus sul tema amoroso.

“Non c’è nessuno nella tua vita?”, ha chiesto la conduttrice. “Quando stavo al Grande Fratello – ha raccontato la cantante – avevo una persona che mi stava a cuore e con la quale avrebbe potuto esserci una cosa più seria. Ma quando sono uscita dal GF non mi andava più. Ho pensato che non potevo mettermi con una persona solo perché ho gli anni che ho e perché devo avere una sistemazione. Ho detto no, meglio stare soli”.

Spazio poi alle relazioni del passato. Due i grandi amori vissuti, quello con il tenore José Carreras e quello con Pippo Baudo. “Ho avuto anche tanti flirt, comunque sono stata innamorata solo di Carreras e di Pippo”, ha spiegato la soprano. A proposito di Baudo ha aggiunto: “Con lui sognavo di diventare mamma, ma quando non è stato più possibile non ho sofferto tanto. Se non puoi, non puoi. Io volevo invecchiare con lui”.

La Toffanin ha quindi domandato quale sia stata la causa principale che ha portato il matrimonio su un binario morto. Pronta la risposta dell’ospite: “Il silenzio ammazza ogni rapporto, a noi a un certo punto è mancato il dialogo”. Oggi, in qualche occasione, Katia sente l’ex marito. L’ultima volta che ci ha parlato è stato il 7 giugno scorso, cioè quando Baudo ha compiuto gli anni: “Gli ho fatto gli auguri. A Pippo sono molto grata, gli auguro di stare bene sempre”.