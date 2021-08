Verissimo, quando inizia: doppio appuntamento da settembre 2021

L’estate è agli sgoccioli e la nuova stagione televisiva riprenderà a pieno ritmo. Tra i programmi più attesi dopo le vacanze c’è Verissimo che quest’anno prevede delle grandi novità. Come svelato da Mediaset durante la presentazione dei palinsesti 2021/2022, Silvia Toffanin raddoppia l’impegno settimanale. Verissimo andrà in onda il sabato e la domenica pomeriggio. La regina del sabato pomeriggio di Canale 5 ospiterà e intervisterà le star del momento. Da tempo la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha dato prova di essere icona di bellezza e stile, ma anche una grande professionista. In quindici anni si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo che continua a sostenerla e a premiarla.

Verissimo è leader indiscusso della fascia pomeridiana del sabato. In più occasioni nell’ultima stagione ha sfiorato il 30% di share e quasi 4 milioni di spettatori. Chissà se quest’anno diventerà predominante sulla concorrenza con la messa in onda alla domenica pomeriggio. La Toffanin si scontrerà con Da Noi a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1 al termine di Domenica In di Mara Venier. Una vera e propria sfida per Silvia che, insieme ad Anna Tatangelo con Scene Da Un Matrimonio, dovrà riempire il posto lasciato vacante di Barbara D’Urso e Domenica Live.

Quando inizia Verissimo? La ventiseiesima stagione dovrebbe inaugurarsi proprio di domenica, il 12 settembre prossimo. Nello stesso giorno dovrebbe partire anche la trasmissione dell’ex compagna di Gigi d’Alessio. In queste ore su Canale 5 è in rotazione il promo del rotocalco. La voce del promo recita:

“Grandi emozioni da vivere insieme. Verissimo raddoppia. Per la prima volta in onda di domenica pomeriggio e nel consueto appuntamento del sabato. A settembre su Canale 5”

Silvia Toffanin, Elisabetta Canalis mette gli occhi su Verissimo: la rivelazione

Elisabetta Canalis condurrà Vite da Copertina, in onda da lunedì al venerdì alle 17:30 su Tv8. L’ex Velina di Striscia la Notizia, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera dove ha parlato anche di altre cose, ha svelato che sogna una trasmissione in stile Verissimo, proprio come quello condotto da Silvia Toffanin. Quello che spera è che il programma Sky possa essere un biglietto di presentazione per poter fare anche altro dopo. Le piacerebbe molto fare delle interviste a due sullo stile di Verissimo.