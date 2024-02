Verissimo, puro miele tra Cristian e Valentina: era necessario?

Anche questa domenica, 4 febbraio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio diversi ospiti: Pietro Orlandi, Kledi Kadiu, Emanuel Lo, Asia Argento con sua sorella Fiore e, direttamente Uomini e Donne, Cristian Forti e Valentina Pesaresi. A circa due settimane dalla scelta, la coppia nata nel dating show di Maria De Filippi ha raccontato alla Toffanin come procede la storia lontano dalle telecamere e quali sono i loro progetti futuri. Un’intervista piena di emozioni, durante la quale sono intervenute anche le rispettive mamme dei due ragazzi.

Cristian e Valentina si sono mostrati al settimo cielo, confessando che la relazione sta andando avanti a gonfie vele. “Lei è come la vedevate lì dentro. Non ha avuto grandi cambiamenti. Siamo molto felici”, ha detto l’ex tronista. Nonostante il loro percorso nella trasmissione sia stato caratterizzato da molti alti e bassi, i due giovani hanno dichiarato di non aver mai litigato in queste settimane e di star vivendo il tutto il maniera molto più serena e tranquilla.

Com’è noto, la scelta di Cristian ha fatto molto discutere. L’ex tronista ha infatti deciso di uscire da Uomini e Donne con Valentina in maniera molto improvvisa, dopo l’abbandono dell’altra corteggiatrice, Virginia. Ad ogni modo, Forti ha spiegato che nell’ultimo periodo i suoi pensieri erano rivolti solo a Valentina e, da lì, ha capito finalmente che era scattato quel qualcosa in più per iniziare una vera e propria storia d’amore. Infine, Cristian ha voluto leggere un romantico messaggio per la sua fidanzata:

Ciao cucciola, sembra passato tanto tempo da quando sono sceso da quelle scale con quel mazzo di fiori piangendo e consapevole del fatto che tutto ciò sarebbe stato l’inizio di qualcosa che non capita tutti i giorni. Di qualcosa di difficile da spiegare a parole. Era tanto tempo che non ero così felice e non stavo così bene. Mi sei entrata dentro piano piano, sei diventata una persona importante e speciale e quando non ci vediamo sento la tua mancanza. Penso di essere fortunato ad aver trovato una ragazza come te. Non voglio farti promesse troppo importanti. Quello che mi sento di dirti però è che cercherò sempre di farti stare bene.

Insomma, una dedica importante, che ha commosso anche la stessa Silvia Toffanin. Diversa la reazione dei telespettatori a casa, che, al contrario, hanno trovato il tutto troppo stucchevole. Ricordiamo, infatti, che Cristian e Valentina sono usciti da Uomini e Donne da pochi giorni, motivo per il quale queste plateali dimostrazioni d’amore possono risultare alquanto esagerate. In realtà, in tanti credono che non fosse proprio necessario invitarli, ma che avrebbero dovuto aspettare ancora un po’ di tempo prima di fare certe dichiarazioni.