Pio e Amedeo ospiti a Verissimo ed è subito caciara. Lungo la puntata di sabato 24 settembre, il duo comico foggiano è stato, come al solito, un turbinio di aneddoti, battute ‘scorrette’ e risate. Da mercoledì 28 sarà in onda in prima serata su Canale Cinque con Emigratis. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, D’Antini e Grieco hanno dato qualche assaggio di quel che hanno combinato in giro per il mondo (tra i protagonisti del loro show Mahmood, Mike Tyson, Donnarumma, Ronaldinho, Neymar ed Elisabetta Canalis). E naturalmente non potevano non travolgere la presentatrice di spassose stilettate in riferimento al fatto che il suo compagno, Pier Silvio Berlusconi, sia il numero uno di Mediaset.

Pio e Amedeo contro la retorica dei vip dello spettacolo: Silvia Toffanin d’accordo

Prima di snocciolare le battute sull’imprenditore televisivo milanese, il duo ha criticato una buona parte del mondo dello spettacolo. In particolare ha invitato tutti i vip, che spesso si lamentano e dicono di essere in ansia perché oberati da pensieri e lavoro, a smetterla di piagnucolare “Tu ne intervisti tanti del mondo dello spettacolo che dicono lo “stress”. Noi non facciamo niente, siamo miracolati. La povera gente che lavora, quelli lavorano davvero, lì c’è lo stress…”, ha sottolineato Amedeo, raccogliendo il plauso della stessa Toffanin che si è detta assolutamente d’accordo: “Hai ragione”.

Spazio poi agli esordi dei due comici che, dopo la gavetta, hanno bussato alla porta di Mediaset, quella de Le Iene, ed hanno cominciato a farsi notare nel mondo della tv che conta. “Non facevo niente, e ora mi pagano pure, pensai”, ha evidenziato ridendo Amedeo, salvo aggiungere: “Mi paga tuo marito (Berlusconi e Toffanin non si sono mai sposati, ndr)”. Gli ha fatto subito eco Pio: “Leva i soldi a te per darli a me, incredibile”. Silvia è scoppiata a ridere, non toccata minimamente dalla battuta.

Capitolo Emigratis: la nuova stagione sta per decollare. “Mandiamo ora in onda in anteprima mondiale cosa vedremo, possiamo?”, ha chiesto la conduttrice di Verissimo agli ospiti che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di sbizzarrirsi con un’altra sottolineatura ironica: “Sei la proprietaria, tu puoi fare quello che vuoi”.

Amedeo ha inoltre aggiunto che le nuove puntate del loro show saranno esplosive e che si vedranno scene inimmaginabili. “Il presidente (Berlusconi, ndr) sta facendo un percorso con lo xanas, perché mandare questa roba in prima serata è una follia”, ha scherzato Grieco, facendo di nuovo riferimento al numero uno del Biscione. Altre risate in studio, con la Toffanin sempre più divertita e per nulla stizzita dalle battute.