Emigratis di Pio e Amedeo tornerà in onda a fine settembre: la data d’inizio è fissata al momento al 28 settembre 2022. I fan del duo comico pugliese sperava in un ritorno sul piccolo schermo di questo programma, sin da quando loro stessi avevano detto basta nel 2018. Invece nei mesi scorsi si sono rimessi in viaggio a caccia di Vip a cui scroccare cene, regali e ospitalità in casa. Le nuove puntate andranno in onda su Canale 5, dopo il successo di Felicissima Sera.

Tv Sorrisi e Canzoni ha deciso di usare il loro stesso metodo per un’intervista: si sono presentati nel luogo in cui erano in vacanza. Saranno riusciti a ottenere qualcosa? Ebbene, no: Sorrisi ha ammesso che sono riusciti a scroccare qualcosa anche con loro! Ma è arrivato subito il momento di farsi dare anticipazioni sul nuovo Emigratis. Amedeo ha spiegato che erano previste solo due puntate, ma che si sono divertiti così tanto, come sempre, che ne hanno girate quattro. Anche in questa edizione sarà Francesco Pannofino a commentare le puntate. I testi però, compresi gli insulti, sono sempre opera di Pio e Amedeo.

C’è una novità: Pio e Amedeo si chiameranno Bufalone e Messicano, due soprannomi che sperano serviranno ad allontanare questi due personaggi da loro. Tanti confondevano infatti i personaggi di Emigratis con le loro persone. A scegliere il soprannome di Bufalone è stato Gigio Donnarumma, a cui hanno fatto visita a Parigi. A proposito della gente che confonde i personaggi con le persone, Amedeo Grieco si è così esposto:

“Sono due personaggi gretti e ignoranti che girano il mondo comportandosi così, due sfigatoni che ci provano sempre, ma puntualmente falliscono. E comunque sempre due personaggi. Chi se la prenderebbe con Salvatore Esposito perché Genny Savastano in Gomorra spara alla gente?”

Si tratta solo di show, insomma. Hanno promesso che le quattro puntate racconteranno una storia, ci sarà un filo conduttore. La storia inizierà con due bollette molto care che arriveranno a casa e loro decideranno di andarsi a lamentare direttamente all’Expo 2020 di Dubai. La prima persona che incontreranno sarà Paola Catapano, che affronterà un tema molto importante: la sostenibilità. La prima vera vittima però sarà Mahmood in Emigratis 2022. Non hanno aggiunto altro sul cantante, ma la lista si allunga con Roberto Bolle che però li snobberà alla grande:

“Oh, non s’è fermato! È stato l’unico che ci ha ignorato. Paradossale anche la situazione col sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L’hanno ‘rimbalzato’ mentre cercava di entrare nel backstage di un concerto di Mahmood. A noi, invece, assurdamente ci hanno fatto entrare”

Svelato quindi un retroscena anche su Mahmood, e chissà cos’altro combineranno. Pio e Amedeo sono finiti anche sul set di Beautiful, poi si sposteranno in Brasile, a Londra, a Las Vegas. Roberto Bolle li ha ribalzati, e una cosa simile era successa anche con Striscia la Notizia. “Non c’è mai stato nessuno che ci abbia chiesto di non mandare in onda qualcosa”, ha rivelato però Pio sulle loro “vittime”.