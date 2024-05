Verissimo Peparini-Muller: tutt’una valle di lacrime (e qualche gaffe)

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, domenica 19 maggio, Silvia Toffanin ha ospitato i neo genitori Veronica Peparini ed Andreas Muller. Nel corso dell’intervista i due hanno parlato a lungo delle loro gemelline, Ginevra e Penelope, che hanno poi presentato allo studio accompagnate dai figli di Veronica, Olivia e Daniele. Non sono mancate le lacrime di commozione da parte dei due genitori, così come anche qualche piccola gaffe da parte di lei! Scopriamo meglio che cosa è successo.

Veronica Peparini ed Andreas Muller sono diventati recentemente genitori di due gemelline, Ginevra e Penelope. Silvia Toffanin li ha ospitati nello studio di Verissimo proprio per presentare le piccole. L’intervista è stata caratterizzata dalla commozione da parte di tutti, sia dei neo genitori che della figlia di Peparini, Olivia. In particolare a commuovere Veronica è stato un videomessaggio da parte delle dottoresse che l’avevano aiutata durante il parto. La ballerina è scoppiata in un pianto, seguita poco dopo dal suo compagno Andreas Muller! Nel suo caso, a portarlo alle lacrime, è stato il ricordo di suo zio Salvatore, recentemente scomparso.

La conduttrice ha difatti sottolineato come le due gemelline siano nate proprio nel giorno in cui si celebra San Salvatore. Neppure ha finito di dirlo che Andreas è scoppiato in un pianto liberatorio, rivelando come dal giorno della scomparsa dello zio ancora non gli fosse capitato di riuscire ad esternare il suo dolore. E’ poi arrivato il turno di Olivia! La bambina si è commossa nel leggere una lettera che aveva scritto insieme a suo fratello Daniele per la mamma in occasione della nascita delle sorelline. Insomma sembrava il muro del pianto tanto che Toffanin ad una certa ha anche ironizzato sulla cosa sottolineando come stessero piangendo tutti.

E’ arrivata poi una sorpresa per Veronica, ovvero un videomessaggio di auguri da parte della sua ex allieva Alessandra Amoroso.

La gaffe di Veronica Peparini

Se l’intervista è stata dominata dalle lacrime, non sono mancati anche i momenti più divertenti. Nello specifico Veronica Peparini ha fatto una piccola gaffe che riguardava le sue gemelline. Andreas l’ha sfidata ad indovinare chi fosse Ginevra e chi Penelope nel rivedere le immagini della loro nascita. Nel guardare le piccole appena nate, Veronica ha confuso Penelope con Ginevra venendo prontamente corretta dal compagno! Poco dopo, mentre teneva una delle piccole in braccio, è avvenuta la stessa cosa.