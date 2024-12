Verissimo, “ossessione” per Paola Caruso: raffica di ospitate, motivi

Paola Caruso, per logiche e motivi che sfuggono ai comuni mortali, è stata ospitata per l’ennesima volta a Verissimo. Come sempre ha versato lacrime a profusione, ha parlato dei problemi di salute di suo figlio Michele, del rapporto con la sua madre biologica e del suo nuovo fidanzato. Infine, ha commosso Silvia Toffanin (non un’impresa, visto che ormai è più una notizia quando la conduttrice veneta non piange). E come al solito sui social sono piovute critiche indirizzate al rotocalco di Canale 5, invitato ancora una volta a tentare nuove strade per quel che riguarda i personaggi da proporre.

Come si diceva, l’ospitata è parsa un replay di quelle precedenti. Argomenti triti e ritriti: la questione della madre biologica risale ai tempi di Domenica Live di Barbara d’Urso; non si comprende nemmeno il motivo del continuare a parlare degli aggiornamenti sulla situazione clinica del figlio, che, si ricorda, è un minore. Insomma, siamo sicuri che esporre la sua vicenda in tv con determinati toni e modalità sia un bene per il piccino?

La Caruso ha poi parlato del suo nuovo compagno Gianmarco e futuro sposo, e della polemica avuta con la sua ex compagna. La showgirl ha sostenuto che lei e Gianmarco hanno denunciato la donna. “Abbiamo preso provvedimenti penali, non si devono mai superare i limiti della ragione e della normalità. Io confido nella giustizia italiana”, ha dichiarato la Caruso. Non è per nulla da escludere, anzi vedendo l’andazzo è più che probabile, che tale filone della vita della showgirl possa avere altri capitoli televisivi nei prossimi mesi.

Al netto di tutto ciò restano misteriose le motivazioni che spingono Verissimo a continuare a invitare la signora Caruso. Tra il serio e il faceto i telespettatori hanno partorito alcune teorie intervenendo via social. Da quella che sostiene che il programma sia a corto di idee e di ospiti, e quindi si ritrova a puntare sui soliti volti, a quella meno probabile che ipotizza un patto segreto tra la Toffanin e l’ex Bonas di Avanti un Altro per organizzare interviste a raffica. C’è anche chi sostiene, sempre tra il serio e il faceto, che la Toffanin abbia sviluppato una “ossessione” per avere ospite la Caruso. Al di là delle battute più o meno caustiche, resta da comprendere la logica dell’invitare continuamente la showgirl.