Verissimo ospiterà le storie di C’è posta per te: prima puntata, chi ci sarà

Grandi novità a Verissimo: da sabato 15 gennaio 2022 il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale Cinque ospiterà uno spazio dedicato ai protagonisti di C’è Posta per Te, che è tornato in onda con la nuova stagione l’8 gennaio scorso, facendo subito incetta di ascolti e share (Maria De Filippi è partita con il botto, intrattenendo oltre 5.9 milioni di utenti e facendo schizzare lo share al 29.2%). Ma in che cosa consisterà di preciso la ‘sinergia’ tra Verissimo e C’è Posta per te? Lo ha spiegato nel dettaglio un comunicato firmato Mediaset.

Silvia Toffanin porrà il focus su alcune storie di C’è posta per te. Il vasto pubblico del people show della moglie di Maurizio Costanzo potrà quindi seguire le vicende di alcune persone transitate nel programma e avere ulteriori informazioni sul loro percorso dopo che hanno deciso di aprire o chiudere la famosa busta della trasmissione.

In particolare, Verissimo sarà dietro le quinte di C’è posta per te per raccogliere a caldo le reazioni dei protagonisti delle storie che più hanno emozionato e colpito i telespettatori. Non solo, Silvia Toffanin avrà anche in studio coloro che hanno calcato lo studio della collega Maria De Filippi. Sabato 15 gennaio si comincerà dalla vicenda commuovente di papà Fernando e delle sue due figlie, avute da donne differenti, Susanna e Giada.

Verissimo, ospiti di sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022

Per quel che riguarda gli ospiti del prossimo weekend, sabato ci sarà l’attesa intervista al pilota di MotoGp Andrea Iannone. Spazio poi ad Alvise Rigo, ex rugbista e modello che ha preso parte come concorrente all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Verissimo celebra poi i 30 anni del Tg5, con gli interventi di tre donne di spicco del telegiornale del direttore Clemente Mimun: Simona Branchetti, Susanna Galeazzi e Roberta Floris. Quindi ecco Paolo Ciavarro e la fidanzata Clizia Incorvaia (la coppia aspetta un bebè) e Ambra Sabatini, atleta paralimpica che ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo.

Nella puntata di domenica sarà la volta di Paolo Bonolis, che dopo essere tornato in onda con Avanti un altro nella fascia preserale di Canale Cinque, sarà protagonista a breve anche di Avanti un altro pure di sera. In studio, per la prima volta, sbarcherà poi Riccardo Cocciante, che quest’anno festeggia i 20 anni del suo musical da record “Notre Dame de Paris”. Infine, due interviste a due donne: si racconteranno Arisa e Dayane Mello.