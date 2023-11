Verissimo omaggia Striscia: Bonolis non c’è, bordata di Bruganelli

Omaggio a Striscia la Notizia firmato Verissimo. Sabato 11 novembre, il rotocalco di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin ha dedicato l’intera puntata al Tg satirico di Antonio Ricci, che di recente ha festeggiato ben 35 anni di storia. In studio tantissimi volti transitati dal celebre bancone del programma. Naturalmente non c’è stato spazio per invitare tutti. Un’assenza però ha fatto più rumore delle altre: quella di Paolo Bonolis. Due i motivi per cui l’episodio non è passato inosservato. Il primo è stata la reazione di Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore romano, la quale ha lanciato via social una bordata a Verissimo. Il secondo è da rintracciare nei rapporti deteriorati tra Bonoli e Ricci.

Verissimo, prima della messa in onda, ha sponsorizzato la puntata con dei post su Instagram. Bonolis non è stato menzionato. Sonia Bruganelli, sotto a un contenuto della trasmissione timonata da Silvia Toffanin, ha tuonato: “Fa un po’ ridere che non ci siano Paolo e Luca (Laurenti, ndr)”.

Subito diversi telespettatori hanno dibattuto la questione. Tanti coloro che si sono schierati con l’imprenditrice, sostenendo che sarebbe stato azzeccato avere in studio anche Bonolis e la sua spalla. Altri hanno invece ricordato che, dopotutto, non c’è da sorprendersi, considerando che Ricci e il presentatore non si sono lasciati nel migliore dei modi.

Antonio Ricci e quel “vergognati” di Bonolis a Domenica In

Cosa è successo di preciso tra l’ideatore del tg satirico e il conduttore? Bonolis ha condotto Striscia dal 2000 al 2003. Dopodiché passò al timone di Domenica In, su Rai Uno. In una puntata intervistò una sedicente medium che sosteneva di avere contatti con i morti. C’è da dire che Bonolis non fece mai finta di crederle e anzi fece intendere a chiare lettere di pensare che raccontasse “fregnacce”. Ricci criticò il suo ex pupillo per aver dato spazio a un simile personaggio, appunto la medium. Bonolis, di tutta risposta, sempre in diretta a Domenica In gli disse di “vergognarsi” con tono fermo e serissimo.

11 gennaio 2004, quando Paolo Bonolis durante una puntata di Domenica IN rivolse un sonoro "Vergognati" ad Antonio Ricci per il caso Affari Tuoi. pic.twitter.com/GNyF5Ybmr7 — LALLERO (@see_lallero) June 18, 2019

Il papà di Striscia la Notizia commentò la vicenda, rilasciando un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’. Così si espresse su Bonolis: “Il peggior nemico di Bonolis alla fine è se stesso. Va comunque detto che lui ha la capacità e l’intelligenza di capire dove ha sbagliato e far tesoro dell’esperienza”. Oggi non si sa se il conduttore e Ricci abbiano ricucito in qualche modo il rapporto oppure se non abbiano più alcun tipo di contatto. La mancata presenza a Verissimo di Bonolis spinge a credere che sia più credibile la seconda ipotesi.