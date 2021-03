Verissimo, Noemi: “Anche tu sei sposata”. “No…”, la reazione della Toffanin

Noemi è sbarcata a Verissimo raccontando il momento di crisi personale vissuto nei mesi scorsi e la conseguente rinascita, dettata anche dal calo di peso e da una forma smagliante. La cantante ha specificato, per scansare eventuali polemiche, che il desiderio di vedersi più ‘leggera’, nel suo caso, non è stato frutto di stereotipi provenienti da problemi nel rapporto con gli ‘altri’, bensì semplicemente da una propria esigenza interiore. Un percorso che ha dato impulso anche al suo ultimo lavoro musicale, ‘Metamorfosi’.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin l’artista romana ha parlato anche del rapporto di coppia vissuto con il marito Gabriele Greco, noto un bassista, contrabbassista, pianista, tastierista e insegnante di musica. E è proprio disquisendo degli affari di cuore con la conduttrice che Noemi si è resa protagonista di una piccola gaffe.

Greco e Noemi sono legati dal 2008. Nel 2018 hanno coronato la relazione con le nozze, celebrate il 20 luglio a Roma nella basilica di San Lorenzo in Lucina. “Mio marito mi è stato molto vicino… è stato anche molto contento perché adesso mi vede contenta”, ha raccontato l’artista capitolina che ha poi dichiarato che quando ha avuto la profonda crisi personale lui si “è fermato” ad aspettarla.

Crisi chiama crisi, e infatti quando Noemi è ‘sprofondata’ è giunto anche un periodo di impasse di coppia dove c’è stato un attimo di sfasamento “nel progetto comune di vita”. Ma come si esce da certe situazioni? Come si recupera?

“Bisogna allenarsi ad ascoltare l’altro”, ha riflettuto la cantante che ha poi detto a bruciapelo: “Anche tu sei sposata…”. In realtà no: Silvia Toffanin da anni è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, ma il matrimonio non è mai stato celebrato. E infatti la presentatrice lo ha fatto notare. “Non sono sposata… però si vabbè, è come se lo fosse”, ha sussurrato. “Dai, vivi in coppia, quindi devi ascoltare e capire anche tu…”, ha proseguito Noemi, concludendo il ragionamento.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sono mai sposati

Non è la prima volta che la Toffanin viene apostrofata come la moglie di Berlusconi. D’altra parte con l’imprenditore la relazione prosegue dal lontano 2002 (la coppia ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015). I fiori d’arancio, però, non sono mai giunti.