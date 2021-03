Noemi, la sua dietista svela i segreti del dimagrimento: “Meta Experience”

Non è passata inosservata la forma fisica di Noemi che negli scorsi mesi ha perso 15 chili. Un cammino alla riscoperta di se stessa, come ha raccontato di recente al magazine Vanity Fair, a cui ha spiegato che ad un certo punto della sua vita non si è più sentita a suo agio con il peso. Da qui la scelta di una dieta che l’aiutasse a recuperare la serenità perduta. Della vicenda, al magazine Oggi, ne ha parlato Monica Germani, la dottoressa che ha seguito Noemi. La professionista ha rivelato i segreti del metodo Meta Experience, vale a dire il regime alimentare che ha permesso alla cantante di tornare a sorridere.

Germani spiega che Noemi ha subito capito che a non funzionare era l’atteggiamento che aveva nei confronti del cibo e che la soluzione al suo caso non era non mangiare o mangiare meno. La dottoressa tiene a precisare che non tutti devono seguire per forza l’esempio della star; vale a dire dimagrire a tutti i costi di così tanti chili (anche perché è opportuno chiarire che Noemi non era obesa, ma semplicemente si vedeva con qualche chilo di troppo che non la faceva stare bene con se stessa).

“Per altri lo stesso percorso può condurre all’accettazione del fatto che le forme giuste, per il tipo di conformazione e metabolismo, sono altre, più morbide”, rimarca Germani che aggiunge che non non tutti “sono stati creati per avere un corpo statuario”.

Per quel riguarda il caso di Noemi, la prof puntualizza che la cantante ha avuto determinati risultati in quanto ha avuto un approccio interdisciplinare alle abitudini alimentari, al rapporto col cibo e alla ‘storia del peso’, che “spesso affonda le radici nel Dna”.

Altro tassello fondamentale per avere soddisfazioni, spiega sempre Germani, è affidarsi alla consulenza psicologica. Trattasi di un processo in cui il/la paziente inizia un percorso “educativo-comportamentale che non funziona come la normale psicoterapia”. Insomma, dietro alla trasformazione dell’artista romana non c’è soltanto il ‘mangiare meno’, ma un cammino ben più complesso che interessa vari ambiti della vita.

Noemi: “Mi sono avvicinata a quello che credo di volere”

La cantante si è raccontata a Vanity Fair un paio di settimane fa. Con il magazine, per la prima volta, ha affrontato il vistoso cambiamento estetico che l’ha interessata e della volontà di fare punto e a capo con il passato. Basti pensare che ha voluto cancellare anche tutte le foto dai social. “Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedermi ‘Chi sono?’. E mi sono avvicinata a quello che credo di volere”, ha chiosato.