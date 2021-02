Noemi: la verità sulla perdita di peso, confessioni e retroscena

By

La cantante svela per la prima volta a Vanity Fair i motivi del suo cambiamento: “Mi sono avvicinata a quello che credo di volere”

Una vera e propria metamorfosi quella di Noemi che ha perso tantissimi chili. La cantante la settimana prossima si esibirà sul palco del Festiva di Sanremo e ha colto l’occasione per raccontarsi in un’intervista a Vanity Fair. Veronica Scopelliti (questo il vero nome dell’artista) ha confessato di aver deciso di cambiare il suo corpo dopo essersi resa conto di non sentirsi più bene con sé stessa.

Noemi ha voluto raccontarsi anche in un monologo che ha scritto a quattro mani con Vanity Fair. L’ex concorrente di X Factor ha voluto raccontare i dubbi, le pressioni, gli attacchi e i giudizi che circondano da sempre il mondo delle donne. La cantante ha parlato per la prima volta del cambiamento fatto e della volontà di fare punto e a capo con il passato. Basti pensare che la rossa ha voluto cancellare anche tutte le foto dai social: “Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedermi ‘Chi sono?’. E mi sono avvicinata a quello che credo di volere”.

Dopo la cover con Vanessa Incontrata, dunque, Vanity Fair torna ancora una volta ad affrontare il tema sul corpo delle donne. A tal proposito il direttore del giornale, Simone Marchetti, ha dichiarato di avere molto a cuore questo tema. Il giornale ha voluto toccare di nuovo l’argomento soprattutto dopo gli insulti fatti da un docente a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia.

Tornando a Noemi, tra poco potremo ammirarla durante l’esibizione a Sanremo 2021 dove canterà Glicine. Un brano scritto da Francesco Fugazza, Ginevra Lubrano, Trattoli e Dario Faini che ne ha curato anche la produzione insieme al team di producer chiamato Dorado Inc. e i Muut.

La cantante ha partecipato a Sanremo l’ultima volta nel 2018, quando presentò Non smettere mai di cercarmi, una canzone che si classificò al 14esimo posto.

Per quanto riguarda il suo ritorno a Sanremo 2021, Noemi di recente ha dichiarato che lo affronterà con tanta emozione, proprio come se fosse la sua prima volta. La cantante ha anche ammesso che sente molto la mancanza dei concerti e dei teatri. Secondo lei, infatti, la kermesse canora ha un significato particolare dopo lo stop per il Coronavirus.