Naomi Campbell non sarà più a Sanremo: tre donne italiane al suo posto

By

La Venere Nera non aprirà più la 71esima edizione della kermesse musicale italiana più famosa al mondo

Naomi Campbell non sarà più una delle vallette del Festival di Sanremo 2021. Un gossip delle ultime ore confermato dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Il presentatore Rai ha pubblicamente dichiarato che la top model è stata costretta a dare forfait all’organizzazione dell’evento per via delle nuove restrizioni anti Coronavirus istituite negli Stati Uniti, dove da anni vive Naomi.

A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, Naomi Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo 2021. Amadeus ha ammesso che sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro in tempo per le attività programmate da Naomi.

La Campbell era stata chiamata da Amadeus per la serata inaugurale del Festival di Sanremo 2021. La modella 50enne all’Ariston avrebbe parlato del suo rapporto con Nelson Mandela, delle sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Dopo il forfait di Naomi la prima serata dell’evento, prevista per martedì 2 marzo, sarà condotta dall’attrice Matilda De Angelis.

Confermate le altre vallette del Festival di Sanremo 2021: la cantante Elodie, la top model Vittoria Ceretti, la conduttrice Barbara Palombelli. Svelate inoltre nuove ospiti femminili: Simona Ventura, Serena Rossi, Luisa Ranieri. Da non dimenticare poi le già annunciate Beatrice Venezi, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Ornella Vanoni.

Sanremo zona rossa durante il Festival

Il Presidente della Liguria Giovanni Toti ha dichiarato che il Ponente della Liguria e in particolare Ventimiglia, Sanremo e i Comuni limitrofi, da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo saranno zona rossa. Proprio durante la settimana del Festival di Sanremo, previsto dal 2 al 6 marzo. La decisione è stata presa per evitare che la zona di confine possa traghettare l’ondata del virus dalla Francia all’Italia.

Da mercoledì a venerdì ci sarà la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado a Ventimiglia e Sanremo. Solo per Ventimiglia e Comuni limitrofi entreranno in vigore alcune misure come il divieto di asporto, il divieto di vendita di alcolici, il divieto di assembramenti, il divieto di spostarsi fuori Comune.