Festival di Sanremo 2021 vallette: ci sarà anche Vittoria Ceretti, è ufficiale

Amadeus ha scelto la top model italiana per presentare una delle cinque serate della kermesse musicale, in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo 2021

Svelata la quinta e ultima valletta, o co-conduttrice che dir si voglia, del Festival di Sanremo 2021. Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, ha puntato su un nome del tutto inaspettato: quello di Vittoria Ceretti.

In una nota stampa il presentatore Rai ha ammesso di aver scelto la top model 22enne per i suoi traguardi raggiunti nel mondo della moda. Nonostante la giovane età la Ceretti ha già sfilato per i brand più prestigiosi ed è stata la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea.

Queste le parole di Amadeus:

“La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021”

Quello di Sanremo sarà un vero e proprio debutto televisivo per Vittoria Ceretti, che fino ad oggi non è mai apparsa sul piccolo schermo. La modella, classe 1998, accompagnerà Amadeus in una delle cinque serate del Festival anche se non è stata ancora divulgata una data precisa.

Oltre a Vittoria Ceretti, le altre donne di Amadeus per il Festival di Sanremo 2021 saranno: Naomi Campbell, Matilda De Angelis, Elodie Di Patrizi e Barbara Palombelli. Ospiti fissi della kermesse Achille Lauro, che canterà ogni sera un brano diverso come fatto lo scorso anno da Tiziano Ferro, e il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Festival di Sanremo 2021: chi è Vittoria Ceretti

Nata e cresciuta a Brescia, Vittoria Ceretti è una super modella italiana. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a 14 anni, partecipando al concorso Elite Model Look. Il suo esordio sulle passerelle è invece arrivato con Dolce & Gabbana. Nel corso della sua già lunga carriera ha sfilato per altri importanti brand a livello mondiale.

Nel 2017 è stata scelta da Alexander McQueen come testimonial e ha posato accanto alle sorelle Gigi e Bella Hadid. Ha posato più volte per Vogue, il giornale di moda più importante al mondo. Vittoria Ceretti è sposata dal 2020 con il deejay Matteo Milleri.

Il matrimonio è avvenuto in gran segreto a Ibiza, nell’estate 2020. Una sorpresa per tutti visto che Vittoria e Matteo fanno coppia fissa dall’inizio dello scorso anno. In passato la Ceretti ha amato Tony Effe della Dark Polo Gang (ex fidanzato pure di Taylor Mega).