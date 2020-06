Vittoria Ceretti si è sposata: matrimonio in segreto con Matteo Milleri

Vittoria Ceretti si è sposata a Ibiza in gran segreto: il matrimonio con il dj Matteo Milleri

Vittoria Ceretti si è sposata. Una delle top model italiana più famose al mondo è convolata a nozze a Ibiza con il dj Matteo Milleri. A dare l’annuncio del matrimonio ci ha pensato la stessa modella bresciana, attraverso il suo account Instagram. Classe 1998, ha indossato per la prima volta l’abito bianco non per lavoro, ma per dire sì al suo amato, co-fondatore nel 2009 dei Tale of Us, il duo di deejay. Un matrimonio da favola per Vittoria e Matteo, che hanno scelto come location un piccolo villaggio a Ibiza. Precisamente, la coppia è convolata a nozze a Es Cubells, situato nella zona sud-ovest dell’isola spagnola, l’1 giugno 2020. Nelle foto è possibile vedere Vittoria sorridente mentre bacia e stringe a sé il neo marito. A commentare subito il post condiviso dalla nota top model ci ha pensato Chiara Ferragni, preceduta e seguita da altri volti noti del mondo della moda, della musica e dello spettacolo. Il matrimonio della Ceretti è avvenuto in modo abbastanza segreto, visto che senza questo annuncio il gossip non era al corrente di quanto accaduto l’1 giugno a Ibiza.

Vittoria Ceretti e Matteo Milleri si sono sposati: la top model condivide alcuni momenti del matrimonio

Un matrimonio da favola quello di Vittoria Ceretti e Matteo Milleri. La nota top model condivide gli scatti più belli di uno dei giorni più importanti della sua vita: “01.06.2020 From this day forward”. Con il volto acqua e sapone, la modella bresciana appare in splendida forma accanto al suo neo marito. Non notiamo acconciature elaborate, ma un vestito lungo e un velo molto semplici. Proprio con queste foto, oggi Vittoria ha proprio spiazzato tutti! Sappiamo molto bene che la top model è da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti, ha nascosto i preparativi delle sue nozze con il dj per tutto questo tempo. Ai più curiosi non era ovviamente sfuggita una foto su Twitter, che la ritraeva con un abito da sposa. Poteva sembrare uno dei tanti shooting fotografici, ma in realtà si trattava di un indizio riguardante il passo importante compiuto con Matteo.

Vittoria Ceretti e Matteo Milleri, matrimonio da favola a Ibiza: fanno coppia fissa dai primi mesi del 2020

Vittoria e Matteo fanno coppia fissa dai primi mesi del 2020, almeno secondo quanto è stato reso noto. Come vi abbiamo già indicato, la top model è molto riservata sulla sua vita privata. La relazione con il dj sarebbe iniziata dopo la rottura della Ceretti con Tony Effe della Dark Polo Gang. Per la cerimonia, Vittoria ha indossato un abito firmato Jacquemus.