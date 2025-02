Verissimo, Nikita Pelizon dovrà operarsi: “Volevo togliermi la vita”

Oggi, sabato 1 febbraio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto diversi ospiti: da Juliana Moreira e Thais Wiggers a Tommaso Marini, fino ad Andrea Rizzoli, il figlio di Eleonora Giorgi. Inoltre, a due anni dalla sua vittoria al Grande Fratello Vip 7, la conduttrice ha finalmente accolto nella trasmissione Nikita Pelizon.

All’epoca, infatti, i concorrenti di quell’edizione furono esclusi da Mediaset, impedendo loro di partecipare alle consuete interviste post-reality nel salotto della Toffanin. Dopo il suo recente ritorno nella Casa per salutare l’amica Helena Prestes, Nikita ha fatto il suo debutto a Verissimo, dove ha ripercorso gli ultimi anni, segnati da difficoltà e problemi di salute.

Qualche mese fa, infatti, l’influencer aveva raccontato di essere svenuta improvvisamente. Oggi ha rivelato che si è trattato di un’ischemia e che, in seguito agli accertamenti, le è stato diagnosticato un problema al cuore per cui dovrà sottoporsi ad un intervento a marzo. Ecco le sue parole riportate da Fanpage:

Gli ultimi due anni sono stati difficili perché non sapevo cosa avevo, almeno ora lo so. Ho un problema al cuore, a marzo mi opererò. All’ospedale mi hanno detto che era stato lo stress, ma tornando a casa mi sentivo strana e avevo perdite di memoria. Probabilmente è stato il problema al cuore a causarmi un’ischemia lo scorso maggio, a cui si è aggiunto lo stress che sicuramente non ha facilitato. Adesso ho rallentato i ritmi e sto meglio.

Nell’ultimo periodo, Nikita ha affrontato anche un’esperienza traumatica con un vicino di casa a Milano. Inizialmente gentile e disponibile, il ragazzo ha progressivamente sviluppato un’ossessione nei suoi confronti, arrivando persino ad avere nella galleria del proprio cellulare diverse foto dell’ex vippona, scattate senza il suo consenso:

Innanzitutto ho capito che sentiva ogni cosa che dicevo a casa, mi faceva notare che ero arrivata con una determinata macchina a casa. Una sera, prendo il telefoto e vedo che mi aveva fotografata mentre ero sul divano. Allora, curiosa, entro nella galleria e scopro che aveva tantissime mie foto: mentre giocavo con i bambini dei vicini, mentre andavo a prendere l’acqua o anche di quando ero dentro i reality. Sicuramente non era una persona che stava bene, ma questo mi ha permesso di andare via da Milano e tornare dai miei genitori.

Questa brutta vicenda, però, le ha dato modo di riavvicinarsi ai genitori. Nikita, infatti, era andata via di casa a soli 16 anni, soffocata dalle rigide regole della sua famiglia, testimoni di Geova. Quel distacco l’aveva segnata profondamente, portandola persino a pensieri estremi, incluso quello di togliersi la vita:

A 16 anni sentivo un peso addosso incredibile. Volevo vivere il mondo fuori, sono scappata di casa, ma mi hanno trovata poco dopo. Volevo farlo finita perché mi dicevo “se non posso vivere come voglio e non ho deciso di essere qui, potrò decidere di andarmene quando voglio?”, ma sono contenta di non averlo fatto.