GF Vip, Nikita Pelizon in ospedale: “10 minuti a terra, poi il sangue”

Ore di preoccupazione per Nikita Pelizon. Lo scorso 29 maggio, la vincitrice della del Grande Fratello Vip 7 ha avuto un malore improvviso che l’ha costretta a correre in Pronto Soccorso. Ieri, 30 maggio, l’influencer aveva allarmato i suoi fan, pubblicando una foto con il volto tumefatto e rivelando di aver trascorso l’intera giornata in ospedale dopo aver perso i sensi. Finalmente, poco fa, Nikita ha spiegato meglio cosa le è successo e come si sente adesso. La Pelizon ha pubblicato una serie di foto dall’ospedale, in cui la si vede con il viso coperto di sangue e i segni della brutta caduta che ha avuto.

Nel lungo messaggio, l’ex vippona ha infatti spiegato di aver sbattuto la faccia contro le scale dopo aver perso coscienza dal nulla per circa 10 minuti. Da lì, è corsa a prendere il taxi per andare in ospedale, dove è stata subito presa in cura da infermieri e medici. Si è trattata di una situazione realmente delicata, tanto che lo stesso dottore le ha ribadito di essere stata fortunata. Quest’esperienza ha portato Nikita a fare importanti riflessioni sul senso della vita, suscitando in lei un sentimento ancora più grande di gratitudine. Ecco il suo racconto:

Il 29 maggio 2024 lo segnerò come: “Nikita fa rima con Vita.” Avevo appena salutato un amico al telefono e finito la presentazione della prossima canzone, con due fette smangiucchiate di pizza sulla scrivania. Mi sentivo la testa pesante, guardo una serie su netflix, dopo 11 minuti sento di dovermi sdraiare. Mi alzo, con difficoltà chiudo la porta di casa… non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo… Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo… Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando. Finché mi giro e lì, IL VUOTO. Sono stata 10 minuti a terra. Quei 10 minuti ve li racconterò in un reel o nel blog. Non lo so. Poi il sangue, il taxi e la corsa in ospedale. Gli occhi sgranati del taxista dallo specchietto centrale. Il cielo mentre stavo distesa nei sedili posteriori, E la domanda dentro me: “sono felice di rivederlo? Il cielo?”

E ancora:

L’accettazione in ospedale alle 15:15 e la sensazione di non riuscire a parlare… di non riuscire a mettere insieme bene le parole… non trovare le parole. L’amore delle infermiere mie fans, la dolcezza nei loro sguardi, la delicatezza nel curarmi. Il medico che mi dice “lo sai che hai avuto fortuna vero?” E quel numero in ascensore “11”, il numero che mi accompagna da sempre. Il telefono che torna ad avere rete dopo 10 ore ed i mille messaggi tra whatsapp e social. La testa pesante, la faccia dolorante, fitte sparse ma una consapevolezza: la vita è proprio un insieme di tanti attimi. È la cosa bella della vita, che differenzia la vita di qua, della vita al di là del “ponte” è la possibilità che abbiamo di godere dei nostri sensi. Ecco perché è così tanto importante riuscire a stare nel presente. Perché ti permette di sentire e viverlo però appieno, in maniera fisica, unendo quindi anima e corpo. Effettivamente anni fa avevo sentito questa risposta indagandomi sul nostro senso dell’esistere. Mi sento strana ma grata estremamente grata di leggere tutti i messaggi di sostegno su whatsapp e qui, grazie.

Nikita non ha fornito dettagli precisi sul tipo di malore che l’ha colpita e che l’ha portata a perdere completamente i sensi, ma è certo che abbia vissuto momenti davvero spaventosi. Fortunatamente, adesso sta bene, anche se ha raccontato di dover stare molto attenta nei prossimi giorni a determinati sintomi che le si potrebbero presentare.

Nikita Pelizon, vita e carriera

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo del 1994. A soli 18 anni, è entrata a lavorare nel mondo della moda, trasferendosi a Milano e iniziando a sfilare su diverse passarelle. Nel 2018, ha partecipato come tentatrice a Temptation Island. Mentre, successivamente, prende parte al reality “Ex on the beach” insieme all’ex fidanzato Matteo Diamante. Nel 2022, è stata una delle concorrenti di Pechino Express. E, solo pochi mesi dopo, è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, convertendosi poi nella vincitrice della settima edizione del programma.