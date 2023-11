Verissimo, Mughini: “GF diabolico, vi dico chi vincerà”

Dopo circa un mese, la scorsa settimana, Giampiero Mughini ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello. L’abbandono del giornalista non è stato del tutto inaspettato. Difatti, Alfonso Signorini sapeva che Mughini avrebbe presto rilasciato un libro e che quindi, per completarlo, non sarebbe potuto rimanere a lungo all’interno del reality. Oggi, sabato 25 novembre, Giampiero è stato ospite a Verissimo per fare insieme a Silvia Toffanin un bilancio della sua esperienza nella Casa, oltre a parlare della sua vita privata e della sua lunga carriera.

Mughini ha raccontato di essere stato inizialmente titubante nell’accettare la proposta di entrare al Grande Fratello, soprattutto perché si tratta di un contesto diverso rispetto a quelli che hanno sempre fatto parte della sua carriera professionale. Tuttavia, ad oggi, il pensiero del giornalista è cambiato totalmente in positivo e si è detto molto contento del suo percorso e dei suoi compagni di viaggio:

Mi sto riprendendo, non da una situazione infelice ma da una situazione impegnativa. Non è stata una follia, ma non lo rifarei. All’inizio ho pensato che non fosse il mio pascolo professionale. Quando sono entrato e ho capito meglio il meccanismo diabolico di questo costrutto televisivo complesso, ma anche intelligente e astuto, ho detto “ne è valsa la pena”. Mi sono piaciuto, molto. Potevo essere il bisnonno di quei ragazzi e ragazze, che mi hanno accolto con una grazia incredibile.

Incalzato dalla Toffanin, Mughini ha poi spiazzato il pubblico svelando chi pensa possa essere il vincitore di questa edizione del Grande Fratello:

Quelli del Grande Fratello resteranno miei amici, ma penso che Beatrice sia giusta per la vittoria. è una persona piena, ha il suo carattere, a volte caratteraccio. Nell’augurare a lei la vittoria la auguro anche agli altri.

Giampiero Mughini e l’amore con Michela Pandolfi

Dopodiché, Giampiero Mughini ha parlato della lunga storia d’amore che lo lega alla moglie Michela Pandolfi da oltre 30 anni. Il giornalista ha definito il sentimento che lo lega a Michela come un amore unico, caratterizzato da lealtà, sintonia, solidarietà, viaggi e, ovviamente, i loro amati cani. “Mai, in nessun momento e in nessun minuto, ho pensato che non fosse lei quella con cui sedermi a cena o con cui vedere una serie. Non che in trent’anni non abbia mai guardato altre donne. Ho guardato, ma poca cosa rispetto all’immensità dei trentatré anni covati assieme”, ha poi aggiunto, prima di essere raggiunto in studio proprio dalla moglie e dai loro due figli a quattro zampe.