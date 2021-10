Verissimo, Michelle Hunziker: “Ho avuto il Covid, vedere Eros fa bene”

Michelle Hunziker si è raccontata a Verissimo, rivelando per la prima volta di aver contratto il Covid. La lotta contro il virus è ormai alle spalle. Non è però stata una passeggiata, ha confidato sempre la conduttrice svizzera all’amica e collega Silvia Toffanin. La confessione è arrivata dopo che in studio è stato trasmesso un video messaggio di Gerry Scotti che con Michelle condivide da tempo il celebre bancone di Striscia la Notizia. Il presentatore ha riservato alla 44enne elvetica parole di profonda stima e sentito affetto. A Michelle si sono inumiditi gli occhi, ricordando il periodo difficile attraversato da Scotti, che, essendo stato colpito in modo duro dal Coronavirus, è stato ricoverato nel novembre del 2020, tenendo tutti con il fiato sospeso. Il padrone di casa di Caduta Libera si è poi ripreso brillantemente.

“Anche io ho avuto il Covid e non me la sono passata bene, però, a differenza di Gerry non sono andata in ospedale”. Così la Hunziker nel salotto di Verissimo. La conduttrice non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli. Oggi comunque sta bene ed è pronta per la nuova stagione di All Together Now in partenza domenica 31 ottobre, in prima serata su Canale Cinque.

Eros Ramazzotti e Michelle, i rapporti sono ottimi: pranzo al ristorante tra sorrisi e abbracci

Capitolo ex, vale a dire Eros Ramazzotti: dalle nozze con il cantante romano è venuta alla luce Aurora, anche lei volto noto del mondo dello spettacolo. Oggi la famiglia, seppur divisa per via del naufragio matrimoniale, resta comunque in ottimi rapporti. A testimoniarlo una volta di più, nei giorni scorsi, sui social è apparsa una foto che ha immortalato Eros, Michelle e la figlia insieme, al ristorante. Sorrisi e abbracci ad impreziosire l’incontro.

“Un pranzettino tutti assieme, molto bello. Lo chef ha postato la foto e l’hanno vista tutti: è bello ritrovarsi riunirsi e stare insieme. Fa bene a tutti, a me a lui e ad Aurora”, il commento della Hunziker che è poi passata a parlare del marito Tomaso Trussardi. Ogni tanto il gossip fa trapelare voci di presunte crisi in corso. Ormai Michelle ci ha fatto il callo e sui social si diverte ad ironizzare sul mormorio rosa. A Verissimo ha quindi sottolineato per l’ennesima volta che con Tomaso tutto procede a gonfie vele.