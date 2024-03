Verissimo, Melissa Satta nella bufera: “Non sono una bomba sexy”

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 24 marzo, tra i tanti ospiti in studio c’è stata anche Melissa Satta. La showgirl si è da poco lasciata con il tennista Matteo Berrettini. La loro storia è stata parecchio travagliata, in quanto lei spesso è stata additata come la causa degli insuccessi dello sportivo. Satta si è inoltre ritrovata al centro di una bufera mediatica e di un vero e proprio accanimento nei suoi confronti. Alcune riviste l’hanno difatti definita in maniera decisamente poco elegante. Proprio su questo si è incentrata gran parte dell’intervista tra lei e la conduttrice Silvia Toffanin.

Iniziando la sua chiacchierata con Toffanin, Satta ha raccontato di come sia sempre stata al centro delle critiche a causa delle sue storie con sportivi. La modella e showgirl, prima di Berrettini, ha difatti avuto una relazione di diversi anni con il calciatore Kevin-Prince Boateng, da cui è nato anche suo figlio Maddox. Anche in quell’occasione è stata vittima di accuse.

A riguardo Melissa ha difatti detto:

Sempre io il capro espiatorio.

E ancora:

C’è stato un accanimento dal minuto uno.

Addirittura è stata accusata di portare sfortuna quando il suo ex Matteo Berrettini si è infortunato.

Gli appellativi volgari: la paura che suo figlio leggesse

Satta si è poi soffermata in particolar modo sui titoli di alcune testate giornalistiche che l’appellavano in vario modo. Riguardo a ciò ha espresso il suo timore in merito al fatto che suo figlio di quasi dieci anni, Maddox, potesse leggere termini così forti riguardanti la mamma.

In particolare ha affermato:

Se Maddox dovesse mai leggere un titolo del genere, se mai un suo compagnetto di classe gli fa la battuta. S’innescano tanti meccanismi, quello davvero mi farebbe soffrire.

La showgirl ha sottolineato il sessismo ricevuto e come la violenza psicologica sia pari o anche più grave di quella fisica. Ha quindi invitato le persone a calibrare le parole, in quanto queste possono ferire e portare a conseguenze in casi anche tragiche. Lei, dopo un silenzio iniziale, ha deciso di reagire alle accuse che le venivano mosse e di parlare dell’accaduto durante un monologo a Le Iene. Toffanin ha quindi fatto ascoltare il discorso tenuto dalla Satta in quell’occasione.