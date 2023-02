Melissa Satta ha presentato a tutti il figlio Maddox, frutto della storia d’amore con il calciatore Kevin-Prince Boateng. I due sono stati ospiti nella puntata di domenica 12 febbraio a “Verissimo”, facendo il loro debutto televisivo insieme. Prima della chiacchierata con il piccolo, però, hanno dialogato solo Silvia Toffanin e Melissa. La conduttrice non si è trattenuta e ha chiesto alla showgirl della sua recente e chiacchierata frequentazione con il tennista Matteo Berrettini.

A dare il via all’intervista è stato un video da parte delle migliori amiche della Satta, tra cui l’ex velina bionda con cui faceva coppia agli esordi in tv, Thais Wiggers. Le donne hanno riservato parole bellissime per la loro amica, lodandola come persona e come madre. In più, le hanno augurato di trovare un uomo che sappia trattarla come meriterebbe. Al che, al termine del RVM, la Toffanin non si è lasciata sfuggire l’assist e ne ha approfittato per chiederle come andasse l’amore in questo periodo. “Abbiamo visto che ami molto giocare a tennis in questo periodo”, ha detto la conduttrice, facendo un chiaro riferimento al campione di tennis italiano. Melissa è scoppiata a ridere e ha cercato di tergiversare alla domanda: “Sono una grande sportiva, forse sono una sportiva mancata”.

L’ex velina non ha voluto parlare direttamente della questione e non ha nominato la sua nuova fiamma. Parlando in generale dell’amore, queste sono state le sue parole:

Non mi voglio più augurare niente, perché poi quando dico che sono felice le cose crollano. Quello che viene, viene. Ho un mio equilibrio. Tutto quello che arriverà in più dovrà portarmi in più, non un meno. Dovrà essere la ciliegina sulla torta.

La modella sarda è reduce da una forte delusione d’amore con l’imprenditore Mattia Rivetti, con cui sarebbe dovuta andare a convivere. Per questo, preferisce non crearsi aspettative. Tuttavia, in nessun momento nega la storia con l’atleta. A seguito di un videomessaggio da parte della madre, l’ex di Bobo Vieri ha ribadito di non rincorrere più l’amore come prima e di stare anche bene da sola. “Quindi sei single?”, ha subito incalzato la presentatrice. La Satta è di nuovo crollata nell’imbarazzo e ha sviato così: “Come ho scritto sulla mia torta di compleanno, nulla da dichiarare“. Compleanno, tra l’altro, in cui era presente il famoso tennista, come ha ricordato velatamente Silvia.

Insomma, Melissa ha preferito non sbilanciarsi, nonostante gli occhi sognanti l’abbiano tradita più volte. Dopo la fine della lunga relazione con Kevin Prince-Boateng e l’ultima debacle amorosa con Rivetti, la showgirl ha scelto di andarci piano. Sarà Matteo Berrettini l’uomo giusto per lei? In ogni caso, l’unico vero principe della sua vita, come ha detto Silvia Toffanin, rimane il figlio Maddox.