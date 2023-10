Verissimo, Matteo Giunta: spoilera nome figlia, Pellegrini lo fulmina

Domenica, 1 ottobre, è andata in onda una nuova esplosiva puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto diversi ospiti: Cristiano Malgioglio, Romina Power, Francesco Renga e Nek, Lino Banfi, e Federica Pellegrini insieme al marito Matteo Giunta, in collegamento da remoto. L’ex nuotatrice si è confidata con la conduttrice sul bellissimo periodo che sta vivendo. Lo scorso luglio, infatti, la ‘Divina’ ha annunciato di essere in dolce attesa. La coppia avrà presto una femminuccia, la cui data di nascita è prevista tra tra Natale e Capodanno. Fortunatamente, la gravidanza di Federica sta essendo abbastanza serena e, per ora, non ha riscontrato particolari problemi. Insomma, tutto sembra essere pronto per allargare la famiglia, composta non solo da loro due, ma anche da quattro figli ‘pelosi’.

A questo punto, Silvia Toffanin ha chiesto alla Pellegrini se avessero già scelto il nome della piccola. “No“, la risposta della ‘Divina’. Giunta non ha fatto caso alle parole della compagna e l’ha sbugiardata: “In realtà sì“. La faccia della Pellegrini è stata tutta un programma. “Ok, Federica non lo vuole dire”, è intervenuta la conduttrice, vedendo che l’ex nuotatrice ha scosso il capo fulminando il marito per lo spoiler. “Io stavo per dire abbiamo l’ipotesi di 10 o 20 nomi”, ha detto ridendo Federica. “Grande Matteo”, ha esultato la Toffanin per lo spoiler. Giunta è corso ai ripari: “Però possiamo anche decidere di cambiarlo”. Risate in studio.

Come menzionato prima, l’annuncio della dolce attesa di Federica Pellegrini è stato fatto lo scorso luglio, al quarto mese inoltrato di gravidanza. In realtà, la ‘Divina’ e il marito avrebbero voluto aspettare ancora di più. Peccato che, da settimane ormai, le cronache rosa avevano iniziato a speculare sulla notizia, lasciandogli poche alternative:

Annunciarlo… abbiamo tergiversato molto. Volevamo tenerlo nascosto più possibile per molti fattori, poi abbiamo messo insieme i campionati del mondo dove sapevo poteva cadere il mio record del mondo così avevamo preparato l’annuncio della gravidanza nel modo più ironico che potevamo.

Infine, parlando del momento della nascita della piccola, Matteo Giunta ha confermato che sarà presente durante il parto. “Farò il parto in acqua perchè è un ambiente per me naturale”, ha poi concluso Federica.