Federica Pellegrini, sesso del bebè: la ‘Divina’ toglie ogni dubbio

Federica pellegrini compie oggi 35 anni e per l’occasione ha fatto lei un regalo ai fans rivelando una volta per tutte il sesso del bebè

Federica Pellegrini festeggia oggi, sabato 5 agosto, il suo compleanno. La campionessa di nuoto celebra i suoi primi 35 anni in compagnia del marito Matteo Giunta. Solo dieci giorni fa i due avevano annunciato al mondo l’imminente arrivo di un baby Matteo o di una baby Federica. È stata infatti questa la domanda che ha impazzato sui social negli ultimi giorni: la Divina aspetta un maschio o una femmina? Ecco che pochi minuti fa, tramite un post sulla sua pagina di Instagram, la Pellegrini ha dato la conferma ai suoi fans sul sesso del nascituro.

La sorpresa del marito

Matteo Giunta ha voluto svegliare sua moglie facendole una sorpresa molto particolare: il preparatore atletico ha infatti regalato alla Divina un bellissimo mazzo di rose rosse. Ma non è finita qui perché in mezzo a tanti fiori rossi ne spicca uno di un colore diverso. Si tratta di una rosellina rosa che rappresenta proprio la bambina che la Pellegrini sta aspettando. Ebbene si, dopo le dichiarazioni della madre della campionessa olimpica a proposito, finalmente è arrivata la conferma anche dalla coppia di futuri genitori.

Tra dicembre e gennaio nascerà una femminuccia e Federica e il marito non potrebbero essere più felici di così. Ovviamente la sorpresa è stata documentata e condivisa dalla stessa Pellegrini sui suoi profili social. A corredo della tenera immagine una breve e significativa didascalia: “35 …. Con un pizzico di rosa“. Insomma a casa Giunta-Pellegrini il fiocco rosa è pronto a fare capolino sulla porta di casa e i fans della coppia non vedono l’ora.

La dedica social di Matteo Giunta

Anche il futuro papà ha poi voluto fare una dedica alla Divina e per farlo ha scelto di pubblicare sui suoi profili social uno scatto che rappresenta perfettamente la semplicità che da sempre contraddistingue la coppia: niente foto studiate o modificate ma una semplicissima immagine che li ritrae a tavola. Lui proteso verso la moglie e lei sorridente a favore di camera: “Mi fai venir voglia di essere un uomo migliore. Tanti Auguri Amore” recita la didascalia scelta da Giunta a corredo della foto. Una dedica profonda e che colpisce nel segno.

In molti sono stati i followers che hanno sottolineato la dolcezza del gesto: “Questa è la dichiarazione che tutti gli uomini dovrebbero fare alla propria compagna”, ha scritto una fan della coppia, “A volte non servono giri di parole. Lui con poche e giuste dimostra quanto bello e grande sia il loro amore” ha commentato un altro utente.

Tra maternità e lavoro

Nel frattempo Federica Pellegrini non ha smesso di dedicarsi anche al lavoro. Al Fede Academy sono tanti i progetti che bollono in pentola e recentemente la Divina ha pubblicato una foto di lei con il marito Matteo seduti al tavolo intenti a occuparsi di faccende lavorative: “Work for our Academy”.

Ma non finisce qui in quanto la campionessa olimpica è anche impegnata nelle riprese in vasca allo Sporting Club Arbizzano. Federica Pellegrini sarà infatti tra i protagonisti del docufilm “Materia Viva” dedicato al tema del riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e dell’economia circolare. Il girato, che sarà disponibile per la visione su RaiPlay, godrà del patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Cultura mentre nel cast si troveranno personalità del calibro di Susan Sarandon, Irene Grandi, Alessandro Del Piero e Carlo Conti.