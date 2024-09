Verissimo: Matteo crolla, Siria svela che non ha il 90% dello stomaco

Protagonisti a Temptation Island ieri, intervistati a Verissimo oggi. Siria Pingo e Matteo Vitali hanno fatto tappa da Silvia Toffanin per spiegare l’evoluzione del loro rapporto dopo l’esperienza nel reality delle tentazioni. I due stanno assieme da 7 anni. Scoccò la scintilla quando lei aveva solamente 16 anni, lui invece ne aveva 27. Poi la crisi e la scelta di provare a mettersi in gioco nel programma di Canale Cinque.

“Va tutto bene, siamo molto emozionati. Ci ha fatto bene andare a Temptation Island, lo rifarei mille volte”, ha esordito Siria alla quale ha fatto eco il compagno: “Mi sono ritrovato, prima mi tenevo tutto dentro. Ringrazio Filippo Bisciglia che mi ha aiutato molto”. Spazio poi a una clip riassuntiva e struggente del percorso nel reality delle tentazioni. Al termine del filmato Matteo è crollato in lacrime. “Mi emoziona tutto, scusatemi”, ha detto piangendo l’uomo, in preda alla commozione.

Spazio poi al racconto relativo all’obesità. Siria ne ha sofferto in passato: “Ero arrivata a pesare 130 chili. Poi ho fatto l’intervento, due anni fa. Io ho sofferto molto, mangiavo tutto il giorno. Perché? A casa avevo problemi, mia madre aveva un tumore, quarto stadio. Poi è guarita grazie a una cura sperimentale. Mi sono lasciata andare, ho anche perso un anno di scuola. Ogni giorno poteva essere l’ultimo per mia madre. Quello ha scatenato tutto”.

E ancora: “Respiravo male, faticavo a fare le scale, rischiavo di andare in apnea notturna… Ho deciso di fare l’intervento, mi hanno tolto il 90% dello stomaco”. “Io non ero d’accordissimo, perché era un intervento invasivo, delicato”, ha commentato Matteo. Ha ripreso subito parola Siria: “In due anni ho perso 85 chili, adesso non riesco più a immaginarmi come prima”.

Oggi la coppia sta bene e pensa al futuro. “Abbiamo in progetto di avere figli, ma non adesso. Prima devo trovare un lavoro e una stabilità. Però sì, li vogliamo”, ha dichiarato Siria. “Matrimonio? Ne abbiamo parlato, ma senza andare nel dettaglio”, la risposta di Matteo quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se avesse intenzione di sposarsi. Infine la chiosa della Pingo: “Io voglio farlo in chiesa, ma Matteo deve prendere tutti i sacramenti. Lui invece vuole sposarsi in comune”. Amen!