Esilarante e spassosa intervista di coppia per i neo sposi: a un certo punto è calato un brioso imbarazzo in studio

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, freschi di matrimonio, sono sbarcati nello studio di Verissimo. Che si siano sposati da poco lo si è compreso dagli abiti scelti per l’ospitata: la showgirl ha optato per un sontuoso vestito lungo celeste, il marito per un papillon scuro e un gilet a fantasia. Tutto molto elegante e fiabesco. Dopodiché, via all’intervista, condotta naturalmente da Silvia Toffanin. Rossi ha iniziato a narrare come ha conquistato la compagna. Non c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine, Alessandro ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie sentimentali per far capitolare la giunonica Francesca.

Il corteggiamento è stato “duro”, ha confidato il baldo imprenditore che ha aggiunto: “Ho dovuto sudarmi la pagnotta. L’ho corteggiata con i tortellini e le piadine”. Risate in studio, ma quella di Rossi non è stata affatto una battuta. Ha poi riferito di essere un uomo umile, proveniente da un paesino emiliano. Inizialmente non credeva di poter fare breccia nel cuore della Cipriani. “‘Lei è famosa, mica guarderà me’, mi dicevo. Poi ho detto o la va o la spacca”, ha confidato sempre Alessandro. Con il senno di poi è andata benissimo.

Sempre restando in tema corteggiamento, il fidanzamento ‘ufficiale’ è avvenuto in ospedale. Alessandro, durante l’ultima operazione estetica a cui si è sottoposta la Cipriani, le è stato molto accanto. E fu proprio dopo l’intervento che arrivò il primo “ti amo”, con Alessandro che, per suggellare l’amore, ha regalato un anello all’amata. Oggi la coppia è al settimo cielo tanto che Francesca, a Verissimo, ha annunciato che non ricorrerà mai più alla chirurgia estetica. Motivo? “Ora sto bene con me stessa, grazie a lui”, ha sottolineato, aggiungendo che quando si sta in pace con se stessi, si raggiunge anche l’accettazione con il proprio corpo.

“Basta con la chirurgia estetica, la prossima volta che torno in sala operatoria sarà per partorire”, ha dichiarato una raggiante Cipriani. “Wow”, la reazione sorpresa di Silvia Toffanin che ha poi applaudito per la decisione presa. Ora non resta che mettere su famiglia. Sia Francesca sia Alessandro hanno le idee chiare. “Non vediamo l’ora di avere un bimbo”, hanno ripetuto. “Io sono già padre di un bimbo di 3 anni, vorrei una mini-Cipri da lei”, ha scandito l’imprenditore.

Spazio poi al momento più esilarante e divertente dell’intervista. “La prima notte d’amore come è andata?”, ha domandato curiosa la conduttrice. Alessandro è stato incontenibile: “Sincero? Era stanchissima…”. “Avevo un mal di piede”, l’eco della Cipriani. Ed è qui che Rossi ha fatto rizzare i capelli alla Toffanin. “Io ero carico duro”, ha chiosato. Silvia ha lanciato un urlo, fermando l’ospite e nascondendo il capo tra le ginocchia: “Aaahahaha, cosa! Ok Ok, tu eri carico”. Imbarazzo e tutti a ridere in studio, con Francesca che ha consigliato al compagno di moderarsi.

“Avevo anche preso…. poi l’ho vista che dormiva e ho detto pazienza”, ha proseguito ridendo. “Eri stanco anche tu”, la risposta della Cipriani. “Io le energie le ho sempre”, la controreplica di Alessandro. Altre risate, altra allegria. “Devi recuperare ora”, l’ultima battuta della Toffanin. Giù il sipario!