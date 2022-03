Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono stati ospiti a Verissimo, svelando dei dettagli inediti sulla dolce attesa della ballerina di Amici di Maria De Filippi. Poche settimane fa, nel corso di una puntata domenicale del tale show di Canale Cinque i due avevano annunciato di aspettare un bebè. A Silvia Toffanin hanno spiegato che il frutto d’amore è stato una sorpresa, un qualcosa di non programmato. La danzatrice ha anche ammesso che quando ha scoperto di essere rimasta incinta ha avuto una reazione non entusiasta, avendo avuto pensieri egoistici. Con il passare dei giorni, però, ha capito la grande fortuna riservatale dal destino ed oggi è al settimo cielo. Infine, sempre nello studio di Verissimo, hanno svelato il sesso del bimbo.

Sacchetta e la Pauselli coltivano una solida relazione sentimentale da nove anni. Galeotto fu un set in Svizzera: fu in terra elvetica che scoccò la scintilla. A quasi dieci anni dall’inizio della love story, ecco l’arrivo di un bebè. “Siamo in un brodo di giuggiole, sono entrata nel secondo trimestre. I primi mesi sono stati i più delicati, ora li ho passati e continuo a ballare”, ha raccontato Giulia, visibilmente emozionata, ma mai quanto il compagno: “Emozione alle stelle, è talmente tanta che non riesco ancora a capire come sarò da papà”.

Verissimo, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli aspettano un maschietto

Spazio quindi al modo originale in cui sono venuti a conoscenza della gravidanza. “Ci è cambiata la vita in un secondo – ha spiegato la Pauselli -. E non ce lo aspettavamo. Lo abbiamo scoperto il 30 dicembre. Io avevo un ritardo importante, ma nel mio lavoro e tra le sportive non è strano, il corpo è sotto stress è non è raro che ci siano ritardi”. Stavolta, però, lo stress non c’entrava nulla. Sacchetta ha aggiunto che si è recato a comprare un test di gravidanza in farmacia, in modo molto sereno, non credendo che la compagna fosse rimasta incinta. E invece ecco la sorpresa.

“La mia reazione iniziale non è stata delle migliori, è stata un po’ egoistica. Ho pensato al lavoro… Stavamo cambiando casa, avrei voluto programmare di più. Ma ora sono felicissima perché per certe cose non c’è programmazione“, ha evidenziato tra lacrime di commozione la danzatrice. Alla fine è stato svelato il sesso della creatura che Giulia porta in grembo: i due ballerini, sul portone di casa, appenderanno un fiocco azzurro, in arrivo c’è un maschietto. Già deciso anche il nome, seppur la coppia ha preferito non rivelarlo a livello pubblico. “Sarà un nome maschile accompagnato da un nome femminile, avrà un doppio nome“, ha narrato la Pauselli

Sia Marcello sia Giulia, sui social, appaiono poco e non vogliono rendere la gravidanza un evento mediatico per i loro numerosi fan. Di recente hanno infatti spiegato di voler vivere questi mesi in intimità e con privacy.