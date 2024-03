Verissimo, Maddaloni: “Perché non mi pento di aver lasciato il GF”

Oggi, domenica 10 marzo, Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto di Verissimo Marco Maddaloni. Il judoka ha da poco abbandonato il Grande Fratello a causa della tragica morte del suocero, padre della moglie Romina Giamminelli. Dopo aver lasciato improvvisamente la Casa, Marco è poi tornato nell’ultima puntata del reality per comunicare ai suoi compagni la decisione di non tornare più in gioco. A seguito della perdita del suocero, Maddaloni ha infatti deciso di non proseguire la sua avventura (come fatto precedentemente da Beatrice Luzzi dopo la morte del padre), ma di tornare a casa per stare vicino alla sua famiglia in questo difficile momento.

Maddaloni ha raccontato alla Toffanin come sta vivendo queste difficili giornate e come i suoi bambini hanno reagito alla perdita dell’amato nonno. Nel sentire lo sportivo accompagnato dalla moglie Romina, la conduttrice ha trattenuto a stento le lacrime:

Sono giorni strani. Dopo quattro mesi chiuso in una Casa, hai la felicità di abbracciare i tuoi figli, tua moglie, però hai la tristezza dentro che comunque è andato via un pilastro della famiglia. Per questo sono giorni particolari in cui passi dal sorriso di un bambino a un pianto. Giselle l’altra sera dormiva con la foto del nonno vicino e ha appena cinque anni. Per questo mi dà conferma che mi trovo nel posto giusto e non ho sbagliato nella mia scelta.

Nonostante sia molto dispiaciuto di aver dovuto salutare i suoi compagni di viaggio, con i quali aveva stretto un bellissimo rapporto, Marco non è affatto pentito della sua scelta. Anzi, ad oggi, crede che sia stata la cosa migliore da fare per dare priorità alla sua famiglia e non lasciarli da soli durante questo periodo: