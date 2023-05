Pioggia di ironie su Bianca Atzei durante e dopo l’ospitata a Verissimo di sabato 6 maggio. In trasmissione è sbarcata assieme al compagno Stefano Corti con il quale ha accolto il piccolo Noah nei mesi scorsi. La coppia ha raccontato a Silvia Toffanin come sta vivendo il primo periodo post gravidanza. A catturare l’interesse del pubblico c’è stato anche altro: il viso della cantante sarda. Diversi i telespettatori che hanno sostenuto che l’artista si sia ritoccata troppo. “Quanto silicone la Atzei”, uno dei commenti più teneri. Qualcuno ha azzardato dei paragoni sarcastici: “Bianca Atzei o Steffy Forrester?”; “Ma Bianca Atzei si è trasformata in Guendalina Tavassi?”; “Da Bianca Atzei a Nina Moric è un attimo”.

E ancora: “Ma cos’è successo a Bianca Atzei?“; “Che è successo alla faccia?”. C’è chi ha digitato commenti ancor più pesanti: “Come rifarsi male il viso, in onda ora su Verissimo; “Sembra un’altra!”; Non può averlo fatto un chirurgo, dev’essere stato un macellaio, con tutto il rispetto per i macellai che fanno dei lavori fatti meglio”; “Bianca troppa plastica”; “Perché ti sei tutta tirata? Eri meglio prima”.

Bianca Atzei e gli interventi estetici

La musicista non ha mai detto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per quel che riguarda il viso. Quando partecipò all’Isola dei Famosi nel 2018 ammise invece di essersi sottoposta a un’operazione per rifarsi il seno. Ci sono però pochi dubbi sul fatto che abbia optato dei ritocchini anche al viso. Nulla di male, ognuno/a è libero/a di fare ciò che vuole con il proprio corpo.

Ciò detto, in effetti, i connotati della Atzei pare che siano cambiati non poco negli ultimi anni. Non si fa peccato a consigliare, con tatto ed educazione (non come qualche internauta poco avvezzo alle buone maniere), che quando madre natura ha donato tanto, come nel caso della Atzei, forse sarebbe meglio non esagerare con i ritocchini. Detto ciò, lo si ripete, chiunque è libero di prendere decisioni in totale autonomia e di fare quel che ritiene più opportuno con il proprio corpo. Amen!