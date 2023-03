Da quando è diventata mamma la vita di Bianca Atzei è stata completamente stravolta. Lo scorso gennaio la cantante ha avuto il piccolo Noa Alexander dal compagno Stefano Corti. Un bambino a lungo desiderato e arrivato solo dopo diversi tentativi con la fecondazione assistita e un aborto spontaneo. Di recente l’interprete ha deciso di mostrare sui social network la sua pancia post parto (foto più in basso).

“Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita”, ha scritto Bianca Atzei su Instagtram, dove ha postato uno scatto in lingerie in cui si vede in evidenza la cicatrice del cesareo. Una frase rivolta al suo bambino che è piaciuta a molti follower ma che ha attirato anche alcune critiche.

“Tutto ciò per far vedere che è in forma ecc…ormai fanno tutte le stesse cose. Era necessario Bianca?”, ha chiesto una donna per poi rimarcare che molto probabilmente l’artista è in crisi per i cambiamenti del corpo dovuti alla gravidanza. Per altri, invece, solo una forma di esibizionismo e nulla più.

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’Atzei: “Io non sono in crisi. Forse dovresti leggere meglio. È un segno di incoraggiamento per tante mamme che non si vedono bene”. La 35enne ha poi ringraziato tutte le persone che si sono complimentati per l’ottima remise en forme.

La storia d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti formano una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti, grazie ad amici in comune, ad un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Per la iena un colpo di fulmine, che l’ha portato subito a fare il possibile per conquistare la cantante.

Al contrario per quest’ultima non è stato facile lasciarsi andare dopo la dolorosa relazione, finita male, con Max Biaggi. Risata dopo risata, però, Stefano è riuscito a far innamorare Bianca e ad allargare la famiglia. Per Corti Noa Alexander è il secondo figlio dopo Gabriel, nato da un legame di gioventù.

Il ragazzino vive in Francia con la madre e ha un ottimo rapporto sia con il padre sia con Bianca Atzei. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e Stefano Corti non sono ancora convolati a nozze. L’interprete non ha però mai nascosto il desiderio di indossare l’abito bianco.