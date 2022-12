Bianca Atzei incinta e ancora in ospedale: paura, come sta oggi

Bianca Atzei è tornata sui social network per aggiornare tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute. La cantante, che aspetta un figlio dalla iena Stefano Corti, è stata ricoverata nei giorni scorsi a causa di una brutta polmonite. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è al nono mese di gravidanza: la nascita del piccolo Noa Alexander è attesa per i primi giorni del nuovo anno.

Bianca Atzei ha condiviso su Instagram alcune storie in cui è ancora in ospedale. La 35enne è attualmente ricoverata alla Clinica Mangiagalli di Milano, struttura che ha voluto ringraziare personalmente per il supporto e sostegno ricevuto in questi giorni particolarmente difficili.

Bianca, il cui vero nome è Veronica Atzei, ha confidato che le sue condizioni sono in miglioramento e che anche il bambino che porta in grembo sta bene. La gravidanza è costantemente monitorata dai medici così come la salute della futura mamma.

Bianca Atzei ha dunque spiegato:

“Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni. Sono stata fortunata e sono stata nelle mani di grandi dottori che, oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerà tutta questa paura che ho provato”

Per il momento nessun commento è arrivato da parte di Stefano Corti: è stato l’inviato de Le Iene a rivelare per primo i problemi di salute di Bianca Atzei, dopo che la compagna era sparita per qualche giorno sui social network. Per Corti si tratta del secondo figlio dopo Gabriel nato da una precedente relazione.

La gravidanza di Bianca Atzei

Prima dell’improvviso ricovero, Bianca Atzei era serena e felice e su Instagram raccontava ai suoi follower, passo dopo passo, questa sua nuova tanto attesa gravidanza. La seconda dopo un aborto spontaneo, anni di tentativi falliti e pure l’aiuto della fecondazione assistita.

Una immensa gioia per Bianca Atzei e Stefano Corti, che formano una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti, grazie ad amici in comune, ad un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

Per la iena un colpo di fulmine, che l’ha portato subito a fare il possibile per conquistare la cantante. Al contrario per quest’ultima non è stato facile lasciarsi andare dopo la dolorosa relazione, finita male, con Max Biaggi. Risata dopo risata, però, Stefano è riuscito a far innamorare Bianca e ad allargare la famiglia.