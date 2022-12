Bianca Atzei, paura per la cantante incinta: ricovero per polmonite

Sono ore di grande apprensione queste per Bianca Atzei: la cantante milanese è infatti stata ricoverata nelle scorse ore in ospedale a causa di una brutta polmonite. A rivelare quello che è accaduto più nel dettaglio è stato il compagno, la Iena Stefano Corti, che via Instagram Stories ha pubblicato una foto della fidanzata ancora molto provata seduta nel letto di un ospedale, dove si sta piano piano riprendendo.

Corti ha spiegato ai fan cosa stesse accadendo proprio perché, da ormai diversi giorni, Bianca Atzei era completamente sparita dai social. C’è a proposito grandissima apprensione, visto e considerato che l’artista è attualmente incinta e dovrebbe partorire a brevissimo. Qui le parole di Stefano Corti a riguardo:

“In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno sui social. Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata, è nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto possa tornare a casa.”

Corsi non ha almeno per il momento aggiornato i suoi follower rispetto alle condizioni del bambino che Bianca porta in grembo, né ha parlato di un’eventuale polmonite legata al Covid (cosa alla quale in molti potrebbero aver pensato, visto il periodo). Quel che conta è che ora l’artista stia meglio, ovviamente.

Com’è normale che sia, in ogni caso, la coppia si dev’essere presa un bello spavento. I fan della cantante, infatti, ricordano molto bene come in passato i due avessero dovuto affrontare un aborto spontaneo.

Bianca Atzei: il sesso e il nome del bebé in arrivo

Fino a pochi giorni fa, Bianca Atzei era serena e felice su Instagram Stories e raccontava ai suoi seguaci, passo dopo passo, questa sua nuova tanto attesa gravidanza.

Lo scorso ottobre l’artista e il compagno, inoltre, erano stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin, che li aveva accolti per uno speciale gender reveal party. Di fronte ad una conduttrice super emozionata, i due avevano aperto un pacchetto con all’interno un orsacchiotto con un nastro azzurro.

Di recente, tra l’altro, la coppia ha anche svelato come si chiamerà il pargolo presto in arrivo, Noa, un nome che aveva scatenato l’ironia di Leonardo Pieraccioni e di molti altri utenti del web. Per il resto, la coppia ha annunciato a Canale 5 di voler ancora aspetare un po’ di tempo per il matrimonio: i fiori d’arancio sono in arrivo, ma non certo nell’immediato. Prima bisognerà pensare a pappe, pannolini e alle notti insonni!