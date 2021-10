Verissimo, Leonardo Spinazzola si racconta: come sta oggi dopo l’infortunio

Grande attesa da parte dei fan del calcio per l’intervista esclusiva di Silvia Toffanin a Leonardo Spinazzola. Il calciatore, come ricorderete, è stato uno dei simboli della Nazionale Italiana agli Europei di Calcio 2020. Lo sportivo si era infatti ritrovato costretto a lasciare il torneo per un brutto infortunio al tendine d’Achille avuto durante la partita dei quarti di finale contro il Belgio.

A Verissimo, dunque, Leonardo Spinazzola racconterà più nel dettaglio come sta dopo l’incidente e dopo l’intervento a cui è stato sottoposto per risolvere il problema. Ma non solo. Questa sarà infatti anche un’occasione importante per ripercorrere le emozioni del trionfo azzurro di quest’estate e di come i compagni lo abbiano gratificato alla premiazione facendogli ritirare la medaglia per primo. Parlando di questo momento così speciale, il calciatore ha raccontato a Verissimo:

Quando l’ho presa ero emozionatissimo. È stato un gesto bellissimo di Chiellini e Bonucci e di tutta la squadra che ringrazio ancora. Mi hanno detto che me la meritavo. In quei giorni ho vissuto un’altalena di emozioni pazzesche.

Nel corso di questa attesissima intervista a Leonardo Spinazzola, inoltre, scopriremo qualcosa in più dei momenti immediatamente successivi all’uscita in campo. I telespettatori, da questo punto di vista, si ricorderanno di certo delle sue lacrime di disperazione:

Dopo venti minuti ho fatto una videochiamata alla mia famiglia dallo spogliatoio e mi è tornato subito il sorriso, anche se loro avevano il viso pieno di lacrime. Fa parte del gioco, io vado avanti e mi godo quello che ho. Questo stop mi ha dato un’ulteriore forza interiore e mi ha fatto crescere molto: ora mi sento un leone.

Nel salotto di Canale 5, Leonardo Spinazzola racconterà anche la fine del suo personale calvario. Grazie all’aiuto dei medici, infatti, l’atleta si sta lentamente riprendendo, anche se il percorso verso la normalità e la piena forma fisica è ancora lungo.

Verissimo: tutti gli ospiti e le anticipazioni della prossima puntata

La prossima puntata del talk show condotto dalla Toffanin andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:30. Solo per questa volta la trasmissione verrà trasmessa esclusivamente il sabato, senza l’appuntamento domenicale del 10 ottobre. Il motivo è legato all’impegno della Nazionale Italiana di calcio nella Nation League, che ha cambiato le carte in tavola al palinsesto Mediaset.

Fra gli ospiti più attesi troviamo anche Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara eAntonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato beato. C’è molta curiosità anche per le parole di Laura Torrisi, che racconterà alla conduttrice della sua malattia: dal 2009, infatti, l’attrice toscana soffre di endometriosi.