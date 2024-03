Verissimo, le lacrime di Anita per l’ex: “Non me l’aspettavo”

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 24 marzo, la conduttrice Silvia Toffanin ha ospitato alcuni dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Tra questi ha intervistato anche Anita Olivieri, una delle protagoniste di questa edizione. La gieffina ha fatto parlare molto di sé nel corso delle scorse puntate soprattutto a causa della relazione nata con un altro concorrente tra le mura della casa, Alessio Falsone, per il quale ha lasciato il suo fidanzato Edoardo Sanson. E’ stato proprio un videomessaggio lasciato dal ragazzo a farla scoppiare in lacrime.

Parlando con la conduttrice Silvia Toffanin, Anita Olivieri ha raccontato la sua relazione con l’ex fidanzato Edoardo Sanson. Anita ha spiegato come il loro fosse un rapporto difficile, tanto da averli portati ad andare in terapia per provare a risolvere le cose tra loro. Purtroppo, però, questa non è bastata ed alla fine si è resa conto che con lui non era più felice. Queste le motivazioni che l’hanno spinta a lasciarlo per Alessio. La gieffina ha ribadito più volte di volere un confronto con il suo ex ragazzo per potergli fornire le dovute spiegazioni ma come lui si sia rifiutato. La conferma di una chiusura totale nei confronti di Anita è arrivata con un videomessaggio di Sanson mostrato in studio.

Queste le parole di Edoardo:

Per come lo vedo io l’amore vive di tre fasi: quella adolescenziale delle farfalle, quella magari un po’ più matura dove c’è complicità e quella finale dove si condividono i valori ed una prospettiva di futuro. Io credevo che fossimo arrivati a quel punto.

Ha poi aggiunto:

Quello che è successo non me l’aspettavo.

Sanson ha tuttavia affermato di averla perdonata perché i colpi di fulmine esistono. Nonostante questo ha confermato di non voler ricucire i rapporti con Anita, definendola ormai parte del suo passato. Si definito infatti “non pronto” a rivederla perché gli ha fatto troppo male.

Il commento di Anita alle parole dell’ex non ha tardato ad arrivare:

Non me l’aspettavo. Lo vedo molto colpito, addolorato diciamo. Vedo il dolore nel suo volto, mi dispiace. Io vorrei comunque un confronto con lui perché mi sembra una cosa matura da fare.

Poi ha aggiunto, in merito al suo tradimento nei confronti di Edoardo:

Non avrei pensato io stessa di fare una cosa del genere.

Ha poi affermato di aver sofferto tanto mentre era fidanzata con lui e di aver ritrovato la serenità con Alessio Falsone. Toffanin ha quindi invitato il ragazzo a raggiungere lei ed Anita in studio. Alla vista di Falsone Olivieri ha immediatamente ritrovato il sorriso.