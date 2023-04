By

Intervista ovviamente dolcissima quella di Lavinia Mauro e Alessio Corvino a Verissimo. La coppia, da poco sbocciata negli studi di Uomini e Donne, si è presentata da Silvia Toffanin per raccontare come sta procedendo l’inizio della love story. Tutto bene e tutti felici e contenti? Pare di sì. Il ‘pare’ è riferito al fatto che poche ore prima che andasse in onda la chiacchierata su Canale Cinque, su Instagram l’esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato uno spiffero alquanto ‘maligno’ che ha ‘sporcato’ l’ospitata.

In particolare, il gossipparo ha reso noto, con tanto di fotografia a fungere da prova, che Corvino nelle scorse ore ha trascorso una serata con gli amici in discoteca. Sembra che la Mauro non fosse presente. E quindi? Cosa c’è di strano? C’è che nella segnalazione (fatta da alcune persone che sostengono di aver visto l’ex corteggiatore nel locale) si mormora che Alessio si sia avvicinato forse un po’ troppo a una vocalist bionda. Una simile segnalazione, sempre con protagonista tale vocalist, era arrivata pure a Capodanno.

Come hanno reagito l’ex tornista e Corvino alla questione? Non se ne sono curati. Infatti, dopo che Venza ha fatto trapelare la segnalazione, hanno pubblicato delle Stories ricordando che sarebbero stati protagonisti a Verissimo. Al momento, quindi, nessun allarme. A proposito dell’ospitata da Silvia Toffanin, Alessio, incalzato dalla conduttrice veneta, ha spiegato che l’idea è quella di trasferirsi a Roma per passare più tempo con la nuova fidanzata. Dall’altro lato ha raccontato che non è uomo a cui piace prendere decisioni affrettate.

Infatti, quando la Toffanin ha ricordato al giovane che l’amico Federico Nicotera, altro volto dell’ultima stagione di UeD, ha già scelto di andare a convivere con la compagna Carola, Corvino ha messo le mani avanti, sottolineando che c’è tempo per prendere decisioni così importanti. Lavinia invece spinge per avere più vicino a sé il compagno. Uomo avvisato, mezzo salvato. Nel corso dell’intervista si è anche scherzato a proposito di un’ipotetica gravidanza della Mauro, la quale ha evidenziato che nel suo futuro si vede mamma di diversi bebè. Per Corvino, vale sempre la massima precedente: uomo avvisato, mezzo salvato!