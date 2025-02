Verissimo, l’addio alla tv di Ana Laura Ribas: “Più dignitoso ritirarsi”

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda oggi, sabato 1 febbraio, una delle ospiti che ha raggiunto il salotto di Silvia Toffanin per parlare della sua vita è stata Ana Laura Ribas. L’ex velina di Striscia la Notizia e showgirl, che è stata letteralmente una delle protagoniste più acclamate della televisione italiana negli anni 90′, ha raccontato come ha passato gli ultimi anni lontano dal piccolo schermo e ha anche rivelato di aver preso un’importante decisione: quella di oggi è stata infatti la sua ultima intervista televisiva.

La nuova vita di Ana Laura Ribas

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Ana Laura Ribas ha raccontato di aver chiuso definitivamente con il mondo della televisione e di aver quindi scelto di cambiare radicalmente la sua vita: “Ho smesso con quel mondo, oggi faccio tutt’altro“. La Ribas è infatti scomparsa dai radar da molti anni ormai ma è ancora ricordata dal pubblico come una delle veline di Striscia la Notizia e Paperissima, ma non solo.

La showgirl ha poi proseguito il discorso raccontando alla padrona di casa e ai telespettatori che cosa ha scelto di fare oggi: “Ho aperto un’agenzia e mi occupo di gestire campagne digitali. Do lavoro a influencers e creators. Non è stato facile all’inizio perché ero poco credibile”.

In molti arrivati a questo punto potrebbero chiedersi il motivo di tale scelta: come mai allontanarsi così, di punto in bianco, dal piccolo schermo per “ritirarsi a vita privata” e cambiare completamente mestiere?

A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato proprio Ana Laura Ribas, che ha quindi rivelato: “Sono andata avanti, poi tutto è cambiato. Sono arrivati i social e la nuova generazione. Mi sono detta ‘se non posso fare quello che mi dà piacere, allo vuol dire che quel percorso è finito. […] Le persone devono essere coerenti e capire che quella cosa non puoi più farla. Sei vecchia, hai dato, è più dignitoso ritirarsi piuttosto che aspettare il telefono che non suona più“.

L’infanzia difficile e l’amore ritrovato grazie a Marco

Nel corso dell’intervista c’è stato anche ampio spazio per parlare dell’infanzia sofferta della showgirl e in particolare del rapporto difficile avuto con suo padre. L’uomo, che ha fatto soffrire molto sia lei che la madre, è stato ricordato dalla showgirl come una persona violenta e alcolista: “Quando beveva, cambiava ed era un’altra persona. Arrivava e rompeva tutto, si accaniva contro mia madre e contro di noi se cercavamo di proteggerla. Uscivamo per strada a chiedere aiuto“.

Insomma, non un bel ricordo della figura genitoriale e che ha contribuito, inevitabilmente, a rovinare la sua infanzia. Nonostante tutto però la showgirl ha sempre voluto aiutare suo padre, permettendogli di curarsi per poter uscire definitivamente dal tunnel della dipendenza ma, purtroppo, si è trattato di sforzi vani: “Stava tranquillo 20 giorni, al 21esimo andava a bere. Cercavo di aiutarlo, ma non c’era nulla da fare, quindi mi sono arresa. Poi ho saputo che è morto, all’età di 54 anni, da solo. Si era separato da mia madre”.

Fortunatamente, a oggi la showgirl ha ritrovato la felicità accanto a un uomo che la tratta come una regina e che la fa sentire amata ogni giorno che passano insieme. Nonostante tra di loro ci sia una grande differenza d’età, 19 anni, e che per questo nessuno credesse che la loro relazione potesse realmente funzionare, i due stanno insieme da ben 15 anni e non potrebbero essere più felici di così: “Non ci credeva nessuno in questo amore”, ha affermato la Ribas, che ha poi definito il compagno come “Il regalo più grande che ho avuto dalla vita”.